Ceny najmu w Europie. Warszawa wyprzedziła Rzym i Wiedeń

Z raportu Property Index 2023 przygotowanego przez firmę Deloitt, którego szczegóły opisuje Bankier.pl wynika, że wynajmujący mieszkania w Warszawie oczekiwali średnio 15,2 euro za metr kwadratowy (według obecnego kursu to ok. 66,1 zł za metr kwadratowy), co oznacza wzrost o 0,7 proc. rok do roku. Daje to stolicy 21. miejsce wśród innych analizowanych w dokumencie miast europejskich. Warszawa wyprzedziła m.in. Rzym, Wiedeń, Lizbonę, Pragę czy Brukselę.

Ceny najmu. Warszawa wysoko w rankingu

Poza Warszawą, w pierwszej trzydziestce zestawienia znalazło się jeszcze jedno polskie miasto. Chodzi o Wrocław, gdzie średnia stawka najmu to 13,2 euro za metr kwadratowy (ok. 57,4 zł za metr kwadratowy).

Na dalszych miejscach znalazły się inne polskie miasta. 32. pozycję zajął Gdańsk (średnio 54,8 zł za metr kwadratowy), gdzie wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 28,6 proc. Na 34. miejscu znalazł sie Kraków (53,1 zł za metr kwadratowy). W dawnej stolicy naszego kraju wzrost wyniósł ponad 30 proc. 37. miejsce w zestawieniu zajęła Łódź (49,2 zł za metr kwadratowy). Tu wzrost rok do roku wyniósł aż 50,7 proc. 43. i 53. pozycję zajęły Poznań oraz Katowice (odpowiednio 45,7 i 37 zł za metr kwadratowy).

Z raportu Property Index 2023 wynika, że najwyższe stawki najmu mają miejsce w w Dublinie (średnio 32,8 euro za metr kwadratowy), Paryżu (28,5 euro za metr kwadratowy), Oslo (średnio 28 euro za metr kwadratowy).

Więcej mieszkań trafiło na rynek

Jak informował niedawno „Puls Biznesu”, ceny najmu w Polsce spadają, co jest zasługą sporej liczby mieszkań, które w ostatnich tygodniach trafiły na rynek. Dziennik ustalił, że na koniec września liczba ofert wynajmu w serwisie Otodom była o 10 proc. wyższa niż pod koniec sierpnia i aż o 53 proc. wyższa rok do roku. Wynajmujący dodali we wrześniu prawie 20 tys. nowych ofert i reaktywowali 5,7 tys. – najwięcej od początku 2022 roku. We Wrocławiu i Poznaniu pula dostępnych lokali wzrosła o ponad 20 proc., a w Trójmieście o blisko 30 proc.

Na korzyść najemców zadziałał kalendarz. Na rynek w Krakowie czy Trójmieście trafiły mieszkania, które przez kilka ostatnich miesięcy były wynajmowane turystom na krótki czas. Po sezonie wakacyjnym wielu właścicieli postanowiło znaleźć stałych najemców.

