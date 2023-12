Jeśli rząd Tuska miałby ciąć, to gdzie? Polacy wskazują trzy świadczenia

Być może już 11 grudnia – tuż po fiasku misji tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego – powołany zostanie rząd Donalda Tuska. Tworzyć go będzie koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, oraz Nowej Lewicy.

Gdzie rząd Tuska mógłby ciąć? Wskazano 13. i 14. emeryturę

Pracownia UCE Research w badaniu przeprowadzonym na zlecenie serwisu Business Insider Polska zapytała Polaków, czy nowy rząd powinien zmniejszyć transfery społeczne, takie jak 800 plus, czy 13. i 14. emerytura. Ponad 61 proc. Polaków jest na „nie", z czego niespełna 40 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie", zaś 21,5 proc. „raczej nie". Przeciwnego zdania było niemal 30 proc. ankietowanych, z czego tylko co dziesiąty udzielił odpowiedzi „zdecydowanie tak", a 18,7 proc. „raczej tak". Zdania nie miało 9,7 proc. respondentów.

Jeśli już ciąć, to gdzie? Spośród programów socjalnych, które powinny zostać zmniejszone w pierwszej kolejności, ankietowani wskazali przede wszystkim na 13. i 14. emerytury (26,3 proc.). Twórcy badania zwracają uwagę, że co dziesiąty jego uczestnik to osoba w wieku 65-74 lata, a 0,6 proc. ma między 75 a 80 lat. 16,2 proc. respondentów to osoby w wieku 55-64 lata, a więc część z nich jest w wieku emerytalnym (kobiety) lub przedemerytalnym.

Nieco mniej, bo 23,2 proc. badanych wskazało program Dobry Start, czyli wypłatę 300 zł dla rodziców i opiekunów uczniów na tzw. szkolną wyprawkę.

Polacy przeciw ograniczaniu 800 plus

Tylko 10,8 proc. ankietowanych jako potencjalne źródło oszczędności wskazało program 800 plus. Przypomnijmy, że waloryzacja dotychczasowego świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł nastąpi na początku 2024 roku.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-27.11. 2023 r. metodą CAWI przez UCE Research dla portalu Business Insider Polska na próbie 1026 dorosłych Polaków.

