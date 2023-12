Rząd zwiększy finansowanie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.". Podano kwoty

Po dzisiejszym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki poinformował o zwiększeniu finansowania programu "Bezpieczny kredyt 2 proc. – Dyskutowaliśmy o projekcie, który nazywa się Kredyt 2 proc. Ponieważ cieszy się on powodzeniem zdecydowaliśmy powiększyć finansowanie projektu – powiedział szef rządu, podkreślając, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

– Staramy się, aby popularność tego produktu mogła się spotkać z jego podażą w przyszłym roku. Stąd decyzje podjęte na Radzie Ministrów, aby kredyt był rozszerzony z punktu widzenia dostępności – podkreślił Morawiecki.

Więcej pieniędzy na Bezpieczny kredyt 2 proc.

Uczestnicząca w konferencji minister rozwoju i technologii Marlena Maląg poinformowała, że program „Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie wart 16 mld zł, podczas gdy do tej pory było to 11 mld zł. Maląg podała również, że do tej pory złożono ponad 90 tys. wniosków o kredyt, a liczba podpisanych umów to ponad 40 tys. – Żeby zachować ten progres (...) podjęliśmy decyzję, że zwiększamy budżetowanie, limity w poszczególnych latach. Program był planowany na ponad 11 mld zł, a dzisiaj jest ponad 16 mld zł – powiedziała szefowa resortu rozwoju i technologii.

Przyszłoroczny budżet programu zostanie zwiększony o ponad 800 mln zł.

Dziś mija pięć miesięcy od uruchomienia programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.". Skierowany jest on do osób do 45. roku życia, którzy myślą o zakupie pierwszego mieszkania. Do kredytu państwo dopłaca do comiesięcznych rat przez 10 lat. Taki kredyt może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach – maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.

