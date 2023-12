„Klub miliarderów” rozrósł się o 130 członków. Skąd się biorą takie fortuny?

W 2011 roku Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju informowała, że przeciętne dochody 10 proc. najbogatszych w krajach OECD są średnio dziewięciokrotnie wyższe niż 10 proc. najbiedniejszych. „Luka powiększyła się nawet w krajach uważanych za najbardziej egalitarne – w Niemczech, Danii czy Szwecji – i wynosi obecnie 6 do 1, podczas gdy w latach 80tych poprzedniego wieku wynosiła 5 do 1” – napisano w raporcie. Była to największa przepaść między bogatymi i biednymi od 30 lat.

Od czasu publikacji raportu minęła ponad dekada, a różnice wcale nie maleją. Rośnie liczba osób o statusie miliardera, o milionerach nie wspominając. Rozwojowi fortun nie przeszkodziła nawet pandemia: przez dwa lata jej trwania jeden procent najbogatszych ludzi na świecie powiększył dwukrotnie swój kapitał w stosunku do pozostałej części populacji. Dodatkowo po raz pierwszy skrajne bogactwo i ubóstwo wzrosły równocześnie – donosiła na początku 2023 roku organizacja Oxfam.

Takie statystyki można mnożyć.

130 nowych miliarderów. Skąd biorą się takie fortuny?

W ciągu roku na świecie przybyło ponad 130 nowych miliarderów — wynika z opublikowanego w czwartek raportu UBS. Bank sprawdził, z czego wzięły się te fortuny. 53 nowych miliarderów weszło do tego elitarnego grona dzięki dziedziczeniu. Otrzymali oni łącznie 150,8 mld dol., czyli więcej niż 140,7 mld dol. wniesione przez 84 nowych miliarderów, którzy dorobili się samodzielnie. To pierwszy taki przypadek od czasu rozpoczęcia publikacji raportu w 2015 r. — pisze CNBC.

Miliarderzy starzeją się w najbliższych latach będą dzielić majątek między spadkobierców. Można się spodziewać, że w ciągu najbliższych 20–30 lat majątek o wartości około 5,2 bln dol. zostanie przekazany z pokolenia na pokolenie.

Analiza UBS wykazała, że ogólny majątek miliarderów rośnie, a liczba miliarderów wzrosła o 7 proc. w ciągu 12 miesięcy do początku kwietnia 2023 r. Pod koniec tego okresu miliarderami było 2544 osób. Majątek miliarderów wzrósł w tym czasie o 9 proc. i osiągnął nominalną wartość około 12 bln dol.

Interesujący jest także inny wniosek: spadkobiercy niekoniecznie chcą kontynuować zawodowe projekty rodziców. Z badania wynika, że 57 proc. ankietowanych spadkobierców nie pracuje w firmie rodzinnej.

