Święta za trzy tygodnia. Ponad połowa Polaków nie ma jeszcze prezentów

Święta już za trzy tygodnie. Jak wynika z badania dla CBRE realizowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, 9 na 10 Polaków kupuje dla bliskich gwiazdkowe prezenty. Badanie, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita" pokazuje, że wielu z nas z takimi zakupami się nie spieszy. Okazuje się bowiem, że co drugi respondent (53 proc.) na trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem nie zakupił jeszcze ani jednego prezentu, 31 proc. ma już ich część, a zaledwie 4 proc. nabyło wszystkie planowane podarunki.

Prezenty kupujemy na 2-3 tygodnie przed świętami

– Wyprzedaże związane z Black Friday już za nami, ale to dopiero początek przedświątecznej gorączki zakupowej. Większość prezentów kupujemy dopiero w grudniu. I choć istotna grupa z nas wybierze zakupy online, to i tak lwia część w tym czasie odwiedzi centra i parki handlowe – komentuje Agata Czarnecka, szefowa działu badań i analiz w CBRE, cytowana przez dziennik.

– Największy ruch będzie widać na 2-3 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Aż 59 proc. z pytanych przez nas konsumentów właśnie wtedy kupuje podarki dla bliskich. W większości są to kobiety, z których deklarowało tak 62 proc. Mężczyźni natomiast wiodą prym wśród klientów sklepów na tydzień przed Bożym Narodzeniem. W tym czasie po prezenty zamierza wybrać się ponad jedna piąta z nich i tylko 12 proc. kobiet – dodaje.

Z badania wynika, że na tydzień przed świętami zakup prezentów planuje w sumie 17 proc. ankietowanych. Na dwa bądź trzy dni przed Wigilią podarunki kupuje jedynie 3 proc. badanych. Nieco więcej, bo 6 proc. nabywa prezenty w ostatnim możliwym momencie. Dotyczy to częściej mieszkańców dużych miast (11 proc.), co może wynikać z łatwiejszej dostępności dużych centrów handlowych, które zazwyczaj są czynne nawet w Wigilię. Twórcy badania zwracają również uwagę, że w ostatnim momencie do sklepów chętniej wybierają się także emeryci i renciści (8 proc.).

Minusy zakupów na ostatnią chwilę

Uczestnicy badania dostrzegają minusy zakupów na ostatnią chwilę. Wskazują tu przede wszystkim wysokie ceny (49 proc.), jak również tłumy w sklepach (21 proc.). Rzadziej respondenci mówią w tym kontekście o zamkniętych sklepach w niedzielę i brakach w asortymencie (odpowiednio 8 proc. i 6 proc.).

Sprawdziłam, co znajdziesz na jarmarku w Warszawie. Wysokie ceny to norma

