Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 1 miesiąc. Parametrem w oparciu o który powstał ranking była stawka procentowa – im wyższe oprocentowanie, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty na miesiąc. Bank Nowy zdecydowanym liderem

Zdecydowanym liderem zestawienia – mimo obniżki stawki z 8,60 proc. do 8 proc. w skali roku – pozostaje Bank Nowy z lokatą NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Lokata skierowana jest do nowych klientów, którzy założą w banku rachunek depozytowy. Wpłacać można od 1000 do 10 000 zł.

Drugie miejsce zajmują ex aequo dwie propozycje z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. w skali roku. Pierwsza to Lokata Urodzinowa od Banku Millennium. Oprócz warunku posiadania konta osobistego bank stosuje dość specyficzny wymóg – propozycja jest skierowana wyłącznie do osób, które w ciągu ostatnich 30 dni miały urodziny. Na tę lokatę można wpłacać od 1000 do 25 000 zł. Jest ona dostępna w aplikacji mobilnej banku. Druga propozycja to Lokata Plus od Toyota Banku. Na tę lokatę można wpłacić od 2000 do 40 000 zł, ale istnieje możliwość otwarcia do 10 depozytów. Bank stawia jeden warunek zainteresowanym klientom – konieczne jest posiadanie konta osobistego z jego oferty.

Gdzie 5 proc?

Podium zamyka Lokata Facto z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc., którą ma w ofercie BFF Banking Group. Aby otworzyć lokatę w tym banku, trzeba mieć rachunek depozytowy. Lokatę zakłada się przez bankowość internetową banku. Wpłacać można od 5000 do nawet 12 000 000 zł.

Tuż za podium znalazł się Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, który oferuje Lokatę Plus z 5 proc. oprocentowaniem. Pierwszą piątkę zestawienia zamyka Inbank z Lokatą standardową, oprocentowaną na poziomie 4 proc.

