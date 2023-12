Port Gdańsk w unijnym top 10. Wyprzedził m.in. Barcelonę

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że w zeszłym roku w Porcie Gdańsk przeładowano o 40 proc. więcej towarów niż rok wcześniej. W 2021 roku było to 45 mln ton ładunków, zaś w w roku ubiegłym 63,1 mln ton. Jest to największy wzrost wśród wszystkich europejskich portów.

Port Gdański w unijnym top 10

Gdańsk znalazł się w unijnym top 10, wyprzedzając m.in. Barcelonę (57,4 mln ton) i Bremerhaven (42,7 mln ton). Swoim wynikiem zbliżył się również do Marsylii (66,9 mln ton).

Wiele wskazuje na to, że wyniki za ten rok będą jeszcze lepsze. W ciągu pierwszego półrocza 2023 roku w Porcie Gdańsk przeładowano bowiem 41,2 mln ton towarów. To o 36 procent więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. – To było bardzo dobre półrocze. Już teraz możemy powiedzieć, że pobijemy rekord przeładunków z 2022 r. Jeszcze w ubiegłym roku Port Gdańsk plasował się na 13. pozycji w Europie, a już zajmujemy 8. miejsce – komentował Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk, cytowany przez serwis gdansk.pl.

W ciągu sześciu miesięcy tego roku do Gdańska zawinęło w sumie 1 832 statków handlowych (średnie GT 24 585). To więcej o 125 jednostek niż w pierwszej połowie 2022 roku (wówczas średnie GT wynosiło 20 394).

Dane Eurostatu wskazują, że całkowita masa brutto ładunków morskich, przeładowanych we wszystkich portach UE w zeszłym roku, to ok. 3,48 mld ton, co oznacza wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z 2021 r. (3,45 mld ton).

Rotterdam na czele

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że trzy największe porty Europy to Rotterdam w Holandii (427 mln ton), Antwerpia-Brugia w Belgii (254 mln) i Hamburg w Niemczech (103 mln). Wszystkie są zlokalizowane na wybrzeżu Morza Północnego.

Czytaj też:

„Amber Gold dla bogatych”. Profesor sprytnie wmanewrował biznesmenówCzytaj też:

Łukaszewska-Trzeciakowska: Nie mogą spowolnić tych inwestycji. Nie mamy czasu