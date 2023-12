Dziś expose Tuska. Czego oczekują ludzie biznesu?

W poniedziałek wieczorem Sejm powołał Donalda Tuska na premiera. Szef Platformy Obywatelskiej wraca na to stanowisko po 9 latach przerwy i dziś wygłosi trzecie w swojej karierze politycznej expose. Co powinno się w nim znaleźć? Serwis Money.pl zapytał o to ludzi biznesu.

Expose Tuska. Oczekiwania ludzi biznesu

Dla Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, słowo klucz to – praworządność. – Przed rządem Donalda Tuska wielkie zadanie wyczyszczenia stajni Augiasza – audyt w ministerstwach, spółkach Skarbu Państwa, sprawdzenie jak zarządzano projektem CPK, jak pieniądze płynęły do i z mediów publicznych. A to dopiero początek prac i nie jest powiedziane, że będzie ich tylko 12. – mówi Bochniarz.

Szefowa Rady Głównej Konfederacji Lewiatan liczy na pojawienie się w expose kwestii dotyczących edukacji, równości kobiet, a także spraw klimatycznych.

Prezes grupy Arche Władysław Grochowski liczy na uproszczenie prawa. – Przedsiębiorcy są umęczeni przez niespójne, restrykcyjne prawo. Trzeba teraz znowu zaufania, że przedsiębiorcy potrafią zarabiać. Tak jak kiedyś ustawa Wilczka wyzwoliła ogromną energię w biznesie, tak teraz trzeba nowego otwarcia, nowej energii. Przewidywalnego, prostego prawa, krótkich procedur. Dziesięć stron wyrzucić, by napisać jedną nową. Odwrócić to, co było w ostatnich latach – podkreśla Grochowski.

– W tej chwili, w obecnym prawie i bałaganie, czasem nawet urzędnicy nie wiedzą, jak interpretować przepisy. Jeśli prawo jest zbyt skomplikowane, niespójne, to wtedy faktycznie niektórzy przedsiębiorcy próbują iść na skróty. Mamy wytwarzać produkt, dobra, a potem zarabiać i płacić jak największe podatki – po osiągnięciu zysków. Nie powinno być pustych przebiegów – dodaje.

O konieczności przywrócenia procesu legislacyjnego, by nie zaskakiwać biznesu nagłymi rozwiązaniami mówi Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska. – Warto też wrócić do dobrego obyczaju konsultowania zmian ze środowiskami biznesowymi, tworząc np. ciało doradcze czy platformę do prowadzenia dialogu w tym zakresie – radzi Gdański.

– Transformacja energetyczna staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem, które wymaga odważnych decyzji. Kluczowa jest też promocja polskiego biznesu w relacjach z Europą, docenią to zarówno polscy eksporterzy, jak i polskie firmy mające ambitne plany ekspansji zagranicznej – dodaje.

Uproszczenie systemu podatkowego

Gdański wskazuje również na konieczność istotnego uproszczenia systemu podatkowego, w tym stworzenia przemyślanych ulg podatkowych realnie stymulujących dzietność, większą otwartość na imigrację zarobkową oraz ewolucję systemu edukacji, by – jak mówi – stworzyć w Polsce zagłębie technologiczne, o pracy w którym marzyliby utalentowani ludzie z całego świata.

Przedsiębiorcy z długą listą oczekiwań wobec rządu Donalda Tuska