Nadchodzą nowe regulacje dotyczące pomp ciepła. Po nowym roku ruszą kontrole

W przyszłym roku wejdą w życie duże zmiany dotyczące pomp ciepła. Wprowadzone mają zostać kontrole techniczne, inspektorzy sprawdzą bezpieczeństwo i standard techniczny urządzeń. Jak pisze serwis benchmark.pl, kontrole mają pomóc w wykryciu zainstalowanych pomp ciepła, które ze względów bezpieczeństwa nie nadają się do eksploatacji.

Masz pompę ciepła? Szykuj się na kontrolę

Do tej pory Polacy mieli możliwość instalowania w domach dowolnych pomp ciepła. W ramach programu „Czyste powietrze" uzyskiwali dotacje, nawet na zakup urządzeń nieposiadających certyfikatów laboratoryjnych. Tymczasem od 2024 roku dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej będą wyłącznie certyfikowane modele.

Nowe przepisy uniemożliwią uzyskanie dofinansowania na pompy ciepła, które ze względów bezpieczeństwa nie nadają się do eksploatacji. Jak zauważa serwis geekweek.pl nawet połowa pomp ciepła w Polsce to chińskie produkty, które nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa. Użytkownicy sięgali po nie chcąc nieco zaoszczędzić. Pompy ciepła nie należą bowiem do tanich urządzeń. Montaż i koszt urządzenia dla domu jednorodzinnego waha się w granicach od 40 do 75 tys. zł (w zależności od modelu i jego parametrów).

– Tylko nieliczne na polskim rynku pompy ciepła posiadają potwierdzone przez akredytowane w Unii Europejskiej laboratoria parametry techniczne. W chwili obecnej trwają intensywne konsultacje ekspertów Izby z przedstawicielami NFOŚiGW, mające na celu przyznanie dotacji jedynie tym pompom ciepła, które będą posiadały odpowiednią dokumentację – podkreśla dr Adam Nocoń, Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Rośnie zainteresowanie urządzeniami

Z roku na rok rośnie zainteresowanie wśród Polaków zakupem pomp ciepła. W 2021 roku sprzedano ich prawie 80 tys. sztuk, podczas gdy w zeszłym roku było to blisko 190 tys. sztuk. Danych za obecny rok jeszcze nie ma.

