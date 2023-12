Późniejsze wprowadzenie podwyżki kwoty wolnej to wina Dudy? „Absolutnie tak"

Wszystko wskazuje na to, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł nie nastąpi w ciągu 100 dni rządu Donalda Tuska. Jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej wini za to prezydenta Andrzeja Dudę.