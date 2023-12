Ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku. Nowy wiceminister rolnictwa nie chce zmian

Lider AgroUnii, a zarazem nowy wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak był w sobotę gościem audycji „Gość Krzysztofa Ziemca" w RMF FM. Jednym z tematów rozmowy była kwestia liberalizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Kołodziejczak nie ukrywa, że nie chce powrotu niedziel handlowych.

Kołodziejczak o niedzielach handlowych

– Moje zdanie jest tutaj niezmienne. Niedziele nie powinny być handlowe. Polacy zresztą przyzwyczaili się do tego, do tego, że one nie są handlowe. Wielu z nas potrafiło tak ustawić swój bieg tygodnia – powiedział w RMF FM Kołodziejczak.

Zniesienie wprowadzonego w 2018 roku zakazu handlu w niedzielę przy zagwarantowaniu pracownikom dwóch wolnych weekendów w miesiącu i podwójnego wynagrodzenia za pracę w dni wolne to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej, zawarta w "100 konkretach na 100 dni". Liberalizacji ustawy chce również Trzecia Droga, choć koalicja PSL i Polski 2050 opowiada się za wprowadzeniem dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Jak zauważa serwis wiadomoscihandlowe.pl, jasnego stanowiska w tej kwestii nie przedstawiła Lewica. Zniesienia zakazu handlu w niedzielę nie chce Partia Razem, czego wyraz politycy tego ugrupowania dali podczas niedawnej dyskusji w Sejmie na temat handlu w Wigilię.

Prezydent zablokuje zmiany?

Wszelkie próby liberalizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę może zablokować prezydent Andrzej Duda. W niedawnym komentarzu dla „Gazety Wyborczej" w tej sprawie, Kancelaria Prezydenta napisała: „Ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni Prezydent RP podpisał w sposób uroczysty w dniu 30 stycznia 2018 r., a stanowisko Prezydenta zawarte w wystąpieniu podczas tej uroczystości pozostaje aktualne".

Komentarz ten sugeruje, że prezydent nie zgodzi się na zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.

Dziś ostatnia niedziela handlowa w tym roku. Zgodnie z obecną ustawą, po raz kolejny będziemy mieli możliwość zrobienia zakupów w ostatnim dniu tygodnia 28 stycznia 2024 roku.

