ZUS ostrzega seniorów. Jeden błąd skutkuje opóźnieniem w wypłatach

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku przypomina w komunikacie, by ubezpieczeni informowali Zakład o zmianie danych. Konkretnie chodzi o nowy numer konta i nowy adres zamieszkania. Zbyt późno zmieniony numer konta bankowego może oznaczać późniejszą wypłatęemerytury.

ZUS apeluje do seniorów

– Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają ani informacje, ani przelewane przez Zakład pieniądze – ostrzegła Kowalska-Matis, w komunikacie, którego treść podaje Radio Zet.

Rzeczniczka dolnośląskiego ZUS przypomina, że dotyczy to nie tylko emerytów, ale wszystkich osób, które otrzymują od Zakładu jakiekolwiek pieniądze, czyli np. beneficjentów 500 plus (od stycznia 800 plus).

By nie było opóźnień w wypłatach, należy powiadomić ZUS o zmianie adresu lub rachunku bankowego najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych przed terminem przelewu. – Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas – mówi Kowalska-Matis.

Jak poinformować o zmianie adresu?

O zmianie danych można poinformować ZUS udając się do najbliższej placówki, bądź za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. – Gdy stary rachunek bankowy przestanie być aktywny, a w naszym systemie jeszcze nie pojawił się nowy – wtedy pieniądze, które my przelewamy zostają przez bank zwrócone do ZUS, a tymczasem senior nie może doczekać się comiesięcznej wypłaty – tłumaczy rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

