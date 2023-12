Polska czekoladową potęgą. Zjadamy 6 kg rocznie

Z danych firmy Wedel, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w ujęciu wartościowym polski rynek czekolady na przestrzeni ostatniego roku (od listopada 2022 roku do listopada br.) był wart blisko 10,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,5 proc. rok do roku. Pod względem ilości wyprodukowanych słodyczy rynek wzrósł w tym okresie jedynie o 0,2 proc. (do 209,7 tys. ton). Sytuacja na rynku – jak pisze gazeta – jest trudna ze względu na wysoką inflację, rosnące ceny energii i rosnące koszty pracy.

Polacy kochają słodycze. Rynek czekają jednak trudne czasy

Z przytoczonych danych Euromonitor International wynika, że przeciętny Kowalski zjada prawie 6 kg słodyczy rocznie. Daleko nam pod tym względem do Niemców (niemal 8,5 kg), wyprzedzamy za to znacznie Włochów czy Hiszpanów (odpowiednio 2,3 kg i 2,7 kg).

Przedstawiciele Wedla nie kryją, że najbliższe lata nie będą łatwe. – Będziemy się mierzyć z wysokimi kosztami obsługi polskiego długu, stagflacją, problemami z demografią oraz kosztowną, ale niezbędną transformacją energetyczną. Ponadto dotkną nas w różnych wymiarach problemy o charakterze zewnętrznym – z wojną w Ukrainie na czele – mówi cytowany przez dziennik Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel.

– Biorąc pod uwagę zapowiedzi nowego rządu dotyczące m.in. prowadzenia racjonalnej polityki gospodarczej i odblokowania funduszy z KPO, liczę, że siła nabywcza konsumentów będzie stopniowo ulegać poprawie. W tym upatruję dużej szansy na pozytywną zmianę – dodaje.

Polska trzecim eksporterem czekolady w UE

Według danych Eurostatu Polska jest trzecim eksporterem czekolady i tabliczek czekoladowych w ujęciu ilościowym w Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas jedynie Niemcy i Holandia.

Dodatkowo Polska utrzymała czwarte miejsce na świecie, jeżeli chodzi o wartość eksportu słodyczy czekoladowych. Było to 2,4 mld dol., co oznacza 7,1 proc. udziału w całym światowym eksporcie.

