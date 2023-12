Zmiany w TVP. Ile zarabiał Kurski i jego następca?

We wtorek wieczorem Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Dziś minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz – powołując się na Kodeks spółek handlowych – odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek.

Ile zarabiali prezesi TVP?

Najwięcej emocji budzi odwołanie władz TVP. Ze stanowiska prezesa odchodzi Mateusz Matyszkowicz, który we wrześniu zeszłego roku zastąpił w tej roli Jacka Kurskiego (wcześniej był członkiem zarządu TVP).

Zarówno Matyszkowicz, jak i jego poprzednik mogli liczyć na imponujące sumy. Serwis Interia.pl przypomina ustalenia Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w tej kwestii, z których wynika, że Matyszkowicz i Kurski zarobili w 2021 roku łącznie 1,53 mln zł brutto, na co złożyło się 530 tys. zł brutto wynagrodzeń podstawowych i 739,8 tys. zł brutto premii "z tytułu realizacji celów zarządczych w roku 2020". Jeszcze więcej prezesi zarobili w roku ubiegłym. Było to 1,58 mln zł brutto, mimo, że Kurski pracował w TVP do początku września. Pensje podstawowe obu członków Zarządu TVP wyniosły 621,7 tys. zł brutto, a premie za wyniki spółki w zeszłym roku – 739,8 tys. zł brutto.

Od stycznia do lipca (wtedy zakończyła się kontrola NIK w TVP) Matyszkowicz już jako jedyny członek zarządu TVP – i zarazem prezes – otrzymał w sumie 154,1 tys. brutto pensji podstawowej.

Portal przypomina, że Kurski po odejściu z TVP otrzymał odprawę oraz rekompensatę z tytułu niepodejmowania działalności konkurencyjnej. Według serwisu wirtualnemedia.pl, prezes TVP w latach 2016-2022 otrzymywał rekompensatę przez pół roku, przy czym za pierwsze trzy miesiące została ona wypłacona w 2022 roku, a za kolejne trzy w tym roku. Według portalu OKO.press, w ciągu całej swojej kadencji w TVP Jacek Kurski miał zarobić 3,2 mln zł brutto.

