Święta nieco droższe niż przed rokiem. Nie tylko ceny choinek zaskakują

Eksperci Rankomat.pl zebrali dane dotyczące wydatków na tegoroczne święta. Z wyliczeń, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w tym roku zapłacimy mniej za choinkę. Świerk pospolity o wysokości ok. 1,5 m to wydatek średnio ok. 50 zł, czyli o 10 zł mniej niż przed rokiem, a zarazem jest to porównywalna cena do tej sprzed dwóch lat. O ile jednak w 2021 roku za najniższą krajową mogliśmy kupić 44 choinki, to w tym roku jest to aż 56 choinek, a jeśli wziąć pod uwagę średnią krajową, to dwa lata temu było nas stać na 84 choinki, a w tym roku aż na 105 choinek.

Karp nie zdrożał

W porównaniu do zeszłego roku nie zdrożał również karp. Za 1 kg tradycyjnej wigilijnej potrawy płacimy w tym roku średnio 30 zł, czyli podobnie jak w roku ubiegłym i o 10 zł więcej niż dwa lata temu. W 2021 roku za najniższą pensję mogliśmy kupić 110 kg karpia, a w tym roku 93 kg. W przypadku średniej wypłaty w tym roku jest to 210 kg, a przed dwoma laty 175 kg.

Co zdrożało? Z analizy ekspertów Rankomat.pl wynika, że m.in. produkty spożywcze niezbędne do organizacji świąt. Chodzi np. o mięso, nabiał, czy produkty sypkie.

Wśród produktów które potaniały zwraca uwagę masło (rok temu za 200 g trzeba było zapłacić 9,5 zł, podczas gdy obecnie 7 zł). Wyraźnie spadła też cena miodu lipowego, który przed rokiem kosztował średnio 48 zł, a teraz 40 zł.

Na święta wydamy nieco więcej niż rok temu

Z przytoczonych przez gazetę danych z raportu Związku Banków Polskich „Świąteczny portfel Polaków" wynika, że w tym roku przeciętny Polak planuje wydać w sumie na święta 1490 zł, podczas gdy rok temu było to 1415 zł.

