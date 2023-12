Nowa forma zakupów. Polacy dopiero się przekonują

Live commerce to forma zakupów podczas transmisji internetowej na żywo, najczęściej przez media społecznościowe. Umożliwia sprzedawcom interakcje z klientami w czasie rzeczywistym. Konsumenci mają możliwość zadawania pytań na temat produktu i uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej. W badaniu „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023" Santander Consumer Banku sprawdzono, czy ta forma kupowania online jest popularna wśród Polaków.

Live commerce. Tylko 17 proc. uczestniczyło

Aż 75 proc. respondentów odpowiedziało, że nie brało udziału w live commerce, podczas gdy 17 proc. ankietowanych wskazało że uczestniczyło w takiej formie sprzedaży. W pierwszym przypadku są to najczęściej seniorzy w wieku 60 lat i więcej (83 proc.) oraz ankietowani mieszkający w średniej wielkości miastach do 250 tys. mieszkańców (86 proc).

W nielicznym gronie tych, który brali udział w live commerce były przede wszystkim osoby w wieku 30-39 lat (22 proc.) oraz zamieszkałe na wsi (25 proc.).

Z badania wynika, że na większe zainteresowanie tą formą robienia zakupów polski rynek e-commerce musi jeszcze poczekać. Potwierdzają to również odpowiedzi wybierane w pytaniu o to, czy ankietowani chcieliby skorzystać z takiej sprzedaży w przyszłości. Taką opcję rozważa co trzeci uczestnik badania (34 proc.), z czego 7 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie wzięłoby to pod uwagę, a 27 proc. stwierdziło „raczej tak". 37 proc. respondentów nie chce brać udziału w live commerce, z czego 26 proc., iż „raczej nie", a 11 proc. – „”zdecydowanie nie".

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI, przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na przełomie września i października 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków kupujących w internecie.

Czytaj też:

Gdy robią zakupy, są jakby na haju. Zakupoholizm potrafi zrujnować życieCzytaj też:

Jak płacimy za zakupy? Te formy płatności wybieramy najczęściej