Lokaty na rok. Oprocentowanie zdecydowanie niższe niż przed rokiem

Serwis Bankier.pl przeanalizował lokaty bankowe na 12 miesięcy. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty na rok. Lokata 5 Plus liderem

Liderem zestawienia pozostaje propozycja Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, czyli Lokata 5 Plus, gdzie oprocentowanie wynosi 6,50 proc. w skali roku. Portal zwraca uwagę, że przed rokiem lider rankingu (wówczas mBank) oferował 8,20 proc. rocznie. By skorzystać z oferty Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce należy posiadać konto w tym banku. Wpłacać można zaś dowolną kwotę, od 1000 zł począwszy.

Drugie miejsce w rankingu lokat rocznych zajmuje Lokata Plus od Toyota Banku. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 6,20 proc. Podobnie jak w przypadku lidera zestawienia, od zainteresowanych ofertą oczekuje się posiadania konta osobistego (lokata dla osób bez ROR jest niżej oprocentowana). Na pojedynczą lokatę można przekazać do 40 000 zł, ale można założyć 10 depozytów.

Podoum zamyka lokata NOWYdepozyt 12M Gwarantowany od Banku Nowego, która aktualnie ma stawkę w wysokości 6,00 proc. w skali roku. Oferta ta skierowana jest tylko dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy. Limit wpłat wynosi 100 000 zł.

Na dalszych miejscach znalazły się Lokata standardowa od Inbanku (5,50 proc.), a piąte miejsce zajęły ex aequo dwa produkty z oprocentowaniem na poziomie 5 proc. Są to Lokata Facto od BFF Banking Group oraz Lokata terminowa Plus proponowana przez ING Bank Śląski.

Ponad 7 proc. na lokacie półrocznej

Przypomnijmy, że liderem ranking lokat półrocznych jest Nest Bank z lokatą Nest Lokata Witaj, gdzie oprocentowanie wynosi 7,10 proc. rocznie. By skorzystać z oferty należy jednak spełnić szereg warunków. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy którzy założą konto, a także:

będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł,

wykonają co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca.



Na lokatę można wpłacać od 1000 zł do 25 000 zł.

