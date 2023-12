Przeniesienie obsługi 500 plus do ZUS przyniosło oszczędności. 45 zł mniej za wniosek

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska podsumowała działania organu w mijającym roku w kontekście realizacji świadczeń dla rodzin. W komentarzu dla PAP Biznes szefowa ZUS przypomniała, że w lutym br. uruchomiono kolejną, drugą edycję programu „Rodzina 500 plus", a w lipcu trzecią edycję tzw. wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start", znaną również pod nazwą 300 plus (wcześniej wypłatę świadczeń realizowały samorządy).

Przeniesienie obsługi 500 plus do ZUS to znaczące oszczędności

Uścińska podała, że po przeniesieniu obsługi świadczenia 300 plus do ZUS koszt obsługi jednego wniosku spadł z 10 zł do 30 gr, co daje łącznie 0,5 mld zł oszczędności dla budżetu państwa w ciągu 11 lat. W przypadku 500 plus nastąpił spadek z 51 zł do 6 zł, co daje oszczędność na poziomie 3,1 mld zł w 11 lat. Obecnie oszczędności z tytułu przeniesienia świadczeń 500 plus i 300 plus wynoszą ok. 0,6 mld zł.

Obecnie wnioski o wypłatę świadczeń można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (w tym aplikacji mZUS), portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej większości polskich banków i SKOK. Osobom, które tego potrzebują, ZUS udostępnia komputery oraz bezpośrednie wsparcie w założeniu profilu na PUE i wypełnieniu wniosku.

Z danych przedstawionych przez szefową ZUS wynika, że do października br. organ przyjął 12,9 mln wniosków w sprawie świadczeń dla rodzin oraz wypłacił z tego tytułu ponad 38 mld zł, w tym:

świadczenia 300 plus obejmujące 4,6 mln dzieci na kwotę 1,4 mld zł,



świadczenia 500 plus na 8 mln dzieci na kwotę 34,7 mld zł,



rodzinny kapitał opiekuńczy na średniomiesięcznie 17 tys. dzieci na kwotę 1,8 mld zł,



dofinansowanie żłobkowe na średniomiesięcznie ok. 97 tys. dzieci na kwotę 361 mln zł.



– Potwierdziły się argumenty ZUS, że rodzice nie są wykluczeni cyfrowo, umieją korzystać z nowych technologii oraz że jest to dla nich wygodniejsze odwiedzić elektroniczny ZUS czynny 24/7 i tą drogą złożyć wniosek online na komputerze, smartfonie, tablecie lub aplikacji mZUS – podsumowuje prezes ZUS.

Waloryzacja 500 plus na dniach

Wraz z początkiem przyszłego roku 500 plus wzrośnie do kwoty 800 zł. ZUS zapewnia, że waloryzacja świadczenia zostanie wdrożona „w sposób płynny". Osoby uprawnione otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas, ale w nowej wysokości. Pierwsze przelewy 800 plus pojawią się na kontach rodziców i opiekunów już 2 stycznia. W sumie będzie to 547 mln zł.

Czytaj też:

Koniec 500 plus. Część rodziców nie dostanie już pieniędzy na dzieckoCzytaj też:

Składki ZUS mocno w górę. Fatalne prognozy na kolejne lata