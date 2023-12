Bezpieczny kredyt 2 proc. w grudniu. „Kolejne rekordy..."

Wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka podała na platformie X (dawniej Twitter) najnowsze dane dotyczące programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.". Okazuje się, że do 21 grudnia liczba złożonych wniosków wyniosła 94,1 tys. i w ciągu tygodnia nastąpił wzrost o 11,7 tys. sztuk. Z kolei liczba zawartych umów to niemal 55,8 tys., co oznacza tygodniowy wzrost o 3,6 tys.

Bezpieczny kredyt 2 proc. w grudniu. Rośnie liczba wniosków i umów

– Kolejny tydzień z BK2% i kolejne rekordy składanych wniosków. Liczba wniosków na 21.12 to już 94121 szt., wzrost t/t aż o 11699 szt.! Liczba umów zawartych 55797 szt. Wzrost t/t o 3599 szt., nieco niższy niż w poprzednim odczycie – napisała wiceprezes ZBP.

Wachnicka poinformowała również, że kwota zarezerwowana na dopłaty dla podpisanych umów oznacza przekroczenie budżetu na przyszły rok o 77,5 mln zł. – Uzupełniająco w temacie BK2 proc. – kwota zarezerwowana na dopłaty w 2024 r. dla podpisanych już umów to 1.018,5 mld zł. Oznacza to przekroczenie budżetu na 2024 r. o 77,5 mln zł – podała wiceprezes ZBP.

Program „Bezpieczny kredyt 2 proc." ruszył wraz z początkiem lipca br. O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach – maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.

Nowy rząd zapowiada modyfikację programu

Nowy minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman zapowiedział niedawno w TVN24, że będzie chciał nieco zmodyfikować „Bezpieczny kredyt 2 proc.", tak „aby był otwarty dla większej liczby naszych rodaków". – Może uda się go potanić, nie powodując kosztów dla budżetu państwa – powiedział szef resortu rozwoju i i technologii.

Dopytywany, czy zostanie zmniejszone oprocentowanie w „Bezpiecznym kredycie", Hetman odpowiedział: – Zobaczymy, to jest kwestia analizy, jeśli chodzi o budżet państwa. Może być nawet mniejszy. Między 0 a 2 proc.

