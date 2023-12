Dobre wieści dla seniorów. Pieniądze jeszcze przed sylwestrem

– Osoby, których wypłata świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 roku, dostaną pieniądze jeszcze w grudniu – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na platformie X (dawniej Twitter).

ZUS przekazał dziś pieniądze do banku

ZUS poinformował, że 28 grudnia przekazał środki do banku. Przed tygodniem zostały one przekazane na pocztę. Organ przypomina, że świadczeniobiorcy w każdej chwili mogą „zmienić sposób pobierania renty lub emerytury i wskazać rachunek bankowy zamiast operatora pocztowego".

Państwowy ubezpieczyciel podaje, że rośnie grupa seniorów, która otrzymuje świadczenie przelewem. – Coraz więcej osób otrzymuje świadczenie przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza. Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi około 78 proc. ZUS zachęca seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, aby rozważyli bezpieczną formę bezgotówkowego przekazywania świadczeń – czytamy w komunikacie ZUS.

ZUS ostrzega seniorów

W opublikowanym przed świętami komunikacie ZUS przypomniał seniorom, by pamiętali o poinformowaniu organu o zmianie danych. Chodzi przede wszystkim o nowy numer konta i nowy adres zamieszkania. Zbyt późno zmieniony numer konta bankowego może oznaczać późniejszą wypłatę emerytury.

– Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają ani informacje, ani przelewane przez Zakład pieniądze – ostrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dolnośląskiego ZUS zwraca uwagę, że dotyczy to nie tylko emerytów, ale wszystkich osób, które otrzymują od Zakładu jakiekolwiek pieniądze, czyli np. beneficjentów 500 plus (od stycznia 800 plus).

By nie było opóźnień w wypłatach, należy powiadomić ZUS o zmianie adresu lub rachunku bankowego najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych przed terminem przelewu.

