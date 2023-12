Obniżki stóp procentowych dopiero na wiosnę? Członek RPP nie pozostawia złudzeń

W mijającym roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zaskakiwała decyzjami ws. wysokości stóp procentowych. We wrześniu – po raz pierwszy od ponad trzech lat – gremium zdecydowało o obniżce stóp. Sama decyzja o obniżce niespodzianką nie była, ale cięć aż o 75 punktów bazowych nie spodziewał się chyba nikt. Z kolei miesiąc później doszło do kolejnej obniżki stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych. Tym razem większość ekonomistów liczyła na nieco odważniejszy krok i obniżkę o 50 punktów bazowych. Pewnym zaskoczeniem była również decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie podczas listopadowego posiedzenia. Rynek spodziewał się wówczas kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych. Niespodzianki nie było natomiast podczas grudniowego posiedzenia. Stopy procentowe zachowano na tym samym poziomie i według ekspertów przez najbliższe miesiące niewiele się w tej kwestii zmieni.

Obniżki stóp procentowych dopiero w marcu?

Przewidywania te znajdują potwierdzenie w słowach Ireneusza Dąbrowskiego. Członek RPP udzielił wywiadu PAP Biznes, w którym podkreśla, że w jego ocenie stopy procentowe powinny pozostać na dotychczasowym poziomie do marca przyszłego roku.

– Jeżeli chodzi o stopy procentowe to decyzja kolegialna, trudno przewidzieć jak będzie głosowała cała Rada. W mojej opinii powinniśmy poczekać do marca z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w marcu będziemy mieli nową projekcję inflacji i będzie wiadomo co dalej. Po drugie – czekamy na ostateczne uchwalenie budżetu, a tam jest jeden ważny parametr, mianowicie podwyżki płac, zobaczymy jak one będą ostatecznie wyglądały. Zniknie mgła niepewności polityki fiskalnej – tłumaczy członek RPP.

– Podwyżki płac będą antycypowane przez przedsiębiorców. Pytanie, na ile uznają oni to za przyzwolenie na podwyżkę cen. Przedsiębiorcy będą wiedzieć, że płace będą rosły i w związku z tym mogą próbować zwiększać ceny i marże – dodaje.

Co istotne, Dąbrowski podkreśla, że nie ma ryzyka podniesienia stóp procentowych. RPP będzie się zatem skłaniać do utrzymania stóp bez zmian bądź ich obniżenia.

– Wydaje się, że na razie – przy niezmienionych parametrach rynku – nie ma dużego ryzyka podniesienia stóp procentowych. Raczej jest to wybór między utrzymaniem a obniżaniem. Ale jest duża niepewność ze strony polityki fiskalnej, do marca powinno się to wyjaśnić – zaznacza członek RPP.

Spadek inflacji w marcu?

Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w listopadzie przestała spadać i zatrzymała się na poziomie 6,6 proc. Zdaniem członka RPP znaczącego spadku inflacji możemy spodziewać się w marcu.

– Moim zdaniem w marcu inflacja bardzo spadnie. Ona może nawet wpaść do pasma celu inflacyjnego. Moim zdaniem będzie się kształtowała w przedziale 3,4-3,9 proc., według moich autorskich obliczeń, nie jako członka RPP, tylko jako ekonomisty, to są moje osobiste prognozy. Zobaczymy czy będzie bliżej 3,4 proc. czy raczej 3,9 proc. – mówi Dąbrowski.

Czytaj też:

Wiceprezes NBP: Obserwujemy duże spadki oczekiwań inflacyjnychCzytaj też:

Przeciętne wynagrodzenie po trzech kwartałach. Najwyższy pułap w historii