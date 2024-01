Boom na fotowoltaikę w Niemczech. Rośnie popularność elektrowni balkonowych

Boom na fotowoltaikę w Niemczech. Jak podaje „Rzeczpospolita", w minionym roku u naszych sąsiadów zbudowano więcej nowych systemów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła niż kiedykolwiek wcześniej. Z danych Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Solarnego w samym Berlinie zainstalowano ponad milion nowych systemów fotowoltaicznych. Dużą rolę odgrywają w tym tak zwane elektrownie balkonowe.

Rośnie popularność elektrowni balkonowych w Niemczech

W zeszłym roku w Niemczech uruchomiono ok. 270 000 urządzeń fotowoltaicznych typu plug-in. To cztery razy więcej niż w 2022 roku. W samym pierwszym kwartale ubiegłego roku – jak podawał serwis dw.com – liczba zarejestrowanych małych systemów solarnych wzrosła ponad siedmiokrotnie w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Branżą prognozuje, że do 2030 roku w Niemczech może być 12 milionów systemów fotowoltaicznych typu plug-in.

Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Solarnego zwraca uwagę, że połowa nowo zainstalowanej instalacji do wytwarzania energii ze słońca w 2023 roku przypadała na segment domowy, podczas gdy jedna trzecia to otwarte przestrzenie. Systemy fotowoltaiczne na dachach obiektów komercyjnych stanowiły ok. 18 proc.

W całych Niemczech zainstalowano około 3,7 miliona systemów fotowoltaicznych, które w minionym roku wygenerowały ok. 62 miliardów kilowatogodzin energii elektrycznej, co pokrywało około 12 proc. niemieckiego zużycia energii elektrycznej.

Fotowoltaiczny boom również w 2024 r?

Stowarzyszenie Przemysłu Solarnego spodziewa się boomu fotowoltaicznego również w roku 2024 roku, tłumacząc to utrzymującym się wzrostem cen energii elektrycznej i atrakcyjnymi warunkami finansowania nowych instalacji. Organizacja apeluje do rządzących o wprowadzenie ułatwień dla chętnych do montowania nowych instalacji i ograniczenie biurokracji.

