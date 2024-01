Słynny radny odwołany. Tusk: „Kończy ponury etap..."

Były radny Sejmiku Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża został odwołany z zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskutek decyzji rady nadzorczej JSW. Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła Tomaszowi Cudnemu pełnienie obowiązków od 3 stycznia br. do dnia powołania nowego zastępcy prezesa ds. rozwoju.

Kałuża odwołany

Wojciech Kałuża nadzorował całokształt działalności spółki, w szczególności w zakresie: rozwoju, innowacji i informatyzacji, strategii oraz zarządzania energią.

W latach 2018-2022 Kałuża był wicemarszałkiem województwa śląskiego, sprawował nadzór nad Departamentami tj.: Funduszy Europejskich, Rozwoju i Transformacji Regionu, Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, a także Turystyki oraz Sportu. Funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju JSW pełnił od 15 grudnia 2022 roku.

O Kałuży zrobiło się głośno pod koniec 2018 roku, kiedy to dostał się do Sejmiku Województwa Śląskiego z list Koalicji Obywatelskiej. Podczas pierwszej sesji sejmiku niespodziewanie poparł kandydatów Prawa i Sprawiedliwości przy wyborach na czołowe stanowiska kierownicze w regionie. Następnie wstąpił do klubu radnych PiS i otrzymał fotel wicemarszałka sejmiku. Funkcję tę pełnił do 21 listopada zeszłego roku, gdy za sprawą Jakuba Chełstowskiego rozpadła się rządząca w województwie koalicja.

Tusk komentuje

Do odwołania Kałuży odniósł się premier Donald Tusk podczas dzisiejszej konferencji prasowej. — Wydaje mi się, że to symbolicznie kończy ten ponury etap upartyjnienia wszystkiego, co tylko się dało — powiedział szef rządu. — Wiemy, czego symbolem stał się Kałuża kilka lat temu — dodał.

