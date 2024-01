Rekordowa liczba bankrutów w 2023 r. Najmłodszy miał... 9 lat

Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) wynika, że w grudniu zeszłego roku opublikowano 1632 ogłoszenia o upadłości osoby fizycznej. To o 16 proc. więcej niż w ostatnim miesiącu 2022 roku, a zarazem nieco mniej niż w listopadzie 2023 roku, kiedy to odnotowano 1702 bankructw. W ubiegłym roku rekordowy okazał się październik, kiedy to opublikowano 2072 ogłoszenia o upadłości konsumentów.

Rekordowa liczba bankrutów

Serwis Bankier.pl zwraca uwagę, że w ostatnim kwartale zeszłego roku odnotowano 5406 ogłoszeń o upadłości osoby fizycznej. To najwyższy wynik w historii, przebijający poprzedni rekord z pierwszego kwartału 2023 roku, kiedy to było 5352 bankructw.

W całym 2023 roku grono bankrutów powiększyło się o równo 21 tys. osób (w pierwszym półroczu było to 10,5 tys. osób), podczas gdy w zeszłym roku było to ponad 15,6 tys.. Najmłodszy miał zaledwie 9 lat, najstarszy zaś 93 lata. Średnia wieku wyniosła w zeszłym roku 49 lat. To właśnie osoby w wieku 40 plus stanowili największą grupę bankrutów (26,4 proc.), nieznacznie wyprzedzając osoby po 60. roku życia (24,8 proc.).

Gdzie najwięcej upadłości?

Z danych COIG wynika, że bankructwo nieco częściej ogłaszali mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 51,83 proc. i 48,17 proc.). Najwięcej upadłości konsumenów odnotowano na Śląsku i Mazowszu.

Rosnąca liczba upadłości konsumenckich to efekt m.in. liberalizacji prawa upadłościowego, zwłaszcza w aspekcie upadłości konsumenckiej, która nastąpiła w marcu 2020 roku. Nowe przepisy otworzyły drogę do ogłoszenia bankructwa dłużnikom, którzy poprzez zaniedbanie lub umyślnie doprowadzili do niewypłacalności. Efekt zmian przesunął się w czasie, co doprowadziło do kumulacji spraw. Przyczyną była pandemia i spowodowane przez nią zatory w sądach.

