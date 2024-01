Druga waloryzacja nawet przy niższej inflacji? Trwają przymiarki

Druga waloryzacja rent i emerytur to jeden ze „100 konkretów na 100 dni" ogłoszonych przez Koalicję Obywatelską w kampanii wyborczej. Postulat ten pojawił się również w expose premiera Donalda Tuska.

Druga waloryzacja rent i emerytur. Rząd zmieni zasady?

Jak podaje „Fakt", w rządzie trwają przymiarki do tego, jak druga waloryzacja mogłaby wyglądać. Resorty próbują oszacować potencjalne koszty reformy.

Pierwotne plany zakładały, że druga waloryzacja rent i emerytur mogłaby być uruchomiona w sytuacji, gdy inflacja w pierwszej połowie roku przekroczyłaby 5 proc. Wiele wskazuje jednak na to, że kryterium tego nie uda się w tym roku spełnić. Inflacja w grudniu przekroczyła nieznacznie 6 proc., a według ekspertów w połowie roku może ona obniżyć się do poziomu 3-4 proc. Dlatego zdaniem dr. Tomasza Lasockiego z Wydziału Prawa i Administracji UW należy się spodziewać, że rząd będzie chciał zmienić zasady.

– Może wprowadzić zapis, że jeśli prognozowana inflacja w całym roku wyniesie 5 proc., to otwierałoby drzwi, by przeprowadzić taką drugą podwyżkę w roku. Podobnie jest w przypadku minimalnej pensji. Jeśli prognozy zakładają, że inflacja przekroczy 5 proc., wtedy są dwie podwyżki w roku. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w zeszłym roku i mamy w tym roku – mówi w rozmowie z „Faktem" dr Lasocki.

Rząd mógłby wówczas podnieść świadczenia o samą inflację, czyli o szacowane 4 proc. I tu niestety wielu seniorów czeka rozczarowanie, bo osoby z najniższymi emeryturami czeka podwyżka na poziomie 50-60 zł na rękę. Wzrostu o ponad 100 zł mogą spodziewać się emeryci, których świadczenia wynoszą ok. 3000 zł netto. W rozwiązaniu tym – jak pisze dziennik – czai się haczyk, bo druga waloryzacja pomniejszałaby kolejne podwyżki, jakie byłyby wypłacone w marcu kolejnego roku.

Kiedy druga wypłata?

Gazeta zwraca uwagę, że nowa ekipa będzie chciała wprowadzić w tym roku drugą waloryzację rent i emerytur nie tylko ze względu na wciąż podwyższoną inflację, ale też wybory, najpierw samorządowe, a później do Parlamentu Europejskiego.

Z zapowiedzi polityków wynika, że druga waloryzacja rent i emerytur mogłaby być przeprowadzona w październiku.

Czytaj też:

ZUS ostrzega seniorów. Jeden błąd skutkuje opóźnieniem w wypłatachCzytaj też:

Podwyżki dla emerytów. Co czeka seniorów w 2024 roku?