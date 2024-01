Wakacje od ZUS tylko na miesiąc? Mamy komentarz ministerstwa

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman poinformował, że resort pracuje nad projektem wakacje od ZUS. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. – Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do 3 miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego – podano w wykazie.

Wakacje od ZUS jedynie na miesiąc?

Chodzi tu zarówno o samozatrudnionych, jak i przedsiębiorców zatrudniających pracowników, tyle że w takim przypadku ulga dotyczyłaby tylko składki przedsiębiorcy.

Z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej wynika, że na wspomniane w wykazie trzymiesięczne wakacje od ZUS nie ma szans. – Trzy miesiące na pewno nie przejdą, ale jak najbardziej będzie zrealizowana obietnica miesiąca wakacji – mówi informator gazety.

Komentarz ministerstwa

Redakcja „Wprost" zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o odniesienie się do publikacji dziennika. – Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z ZUS i Ministerstwem Finansów pracują nad projektem ustawy dotyczącej tzw. wakacji składkowych ZUS. Obecnie za wcześnie jest, by mówić o jego szczegółach – czytamy w odpowiedzi Biura Komunikacji resortu rozwoju i technologii.

Obecnie podstawowa zryczałtowana składka na ZUS płacona przez przedsiębiorców wynosi 1600 zł miesięcznie, z czego:

Składki emerytalne (19,52 proc. podstawy wymiaru) – 916,35 zł;



Składki rentowe (8 proc. podstawy wymiaru) – 375,55 zł;



Składki chorobowe (2,45 proc. podstawy wymiaru) – 115,01 zł;



Składki wypadkowe (1,67 proc. podstawy wymiaru) – 78,40 zł;



Fundusz pracy (2,45 proc. podstawy wymiaru) – 115,01 zł.



Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów ma zapoznać się z informacją szefa resortu rozwoju i technologii na temat kierunku i harmonogramu prac legislacyjnych wdrażających wakacje od ZUS.

Z zapowiedzi ministra rozwoju i technologii wynika, że program ruszy w 2025 roku. Krzysztof Hetman nie wykluczył jednak, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku, jeśli budżet państwa będzie nowelizowany.

