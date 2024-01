Oszustwo „na paczkę". Poczta Polska wydała ostrzeżenie

Phishing to obecnie jedna z najpopularniejszych metod oszustw internetowych, która polega na podszywaniu się pod instytucje, firmy lub osoby w celu wyłudzenia poufnych informacji, jak np.: danych osobowych, czy danych uwierzytelniających do kont bankowych lub serwisów społecznościowych. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości (e-mail, SMS, media społecznościowe, platformy sprzedażowe), które wyglądają jak oficjalne wiadomości od banków, sklepów internetowych lub innych instytucji. Wiadomości te zawierają linki do fałszywych stron internetowych, które wyglądają jak oryginalne strony, ale w rzeczywistości są kontrolowane przez oszustów.

Oszuści podszywają się również pod Pocztę Polską i firmy kurierskie. – Jednym z przykładów akcji phishingowej są wiadomości SMS z informacją o problemach w dostawie paczki. Oszuści, podszywając się pod Pocztę Polską lub inną firmę kurierską, przesyłają wiadomość o konieczności uzupełnienia adresu dostawy lub innych danych dotyczących przesyłki. Po kliknięciu w link z takiej wiadomości adresat kierowany jest na stronę, która wyłudza dane – pisze Poczta Polska w komunikacie.

Co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów?

W dalszej części komunikatu spółka radzi, jak uchronić się przed phishingiem.

Nie należy klikać w podejrzane linki ani pobierać podejrzanych załączników,



Należy szczególnie zwrócić uwagę na adresy URL, które wydają się podejrzane lub nieautentyczne,



Każdorazowo weryfikować nadawcę wiadomości,



Nie podawać swoich danych osobowych, takich jak numer dowodu osobistego, numer PESEL lub hasła,



Nie podawać danych finansowych, np. numerów kart, ich kodów CVC/CVV oraz dat ważności,



Warto zainstalować oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco aktualizować system operacyjny.



W przypadku chęci weryfikacji otrzymanej wiadomości należy ją przesłać na bezpłatny numer 8080 udostępniony przez CERT Polska. W odpowiedzi otrzymamy informację czy wiadomość jest prawdziwa.

– W przypadku otrzymania korespondencji, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską prosimy o zgłaszanie jej do CERT Poczta Polska, przekazując wiadomość na adres „[email protected]”. Pozwoli nam to ostrzec innych użytkowników sieci oraz zgłosić zablokowanie fałszywej strony do odpowiednich służb – apeluje Poczta Polska.

