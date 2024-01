Rodzice otrzymali 500, a nie 800 plus. Tusk reaguje

Wraz z początkiem 2024 roku nastapiła waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł. Pierwsze przelewy popłynęły w pierwszych dniach nowego roku. Jak jednak informuje "Fakt", część rodziców otrzymało od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pieniądze w dotychczasowej kwocie. Na forach internetowych zawrzało, niektórzy wskazują, że na jedno dziecko dostali 800 zł, zaś na drugie 500 zł. Inni pytają, czy konieczne jest złożenie wniosku w sprawie 800 plus.

ZUS tłumaczy, że niższe świadczenie „wypłacane jest, gdy urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające". Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. rodzic złoży drugi raz wniosek na to samo dziecko, bądź gdy rodzice pozostający w trakcie rozwodu osobno złożą wniosek o wypłatę świadczenia na dziecko i zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia. Wówczas ZUS analizuje, do kogo właściwie powinna trafić wypłata świadczenia. Na czas tego wyjaśniania przyznawane jest 500 zł, a nie 800 plus w pełnej postaci. Przedstawiciele organu podkreślają, że takie sytuacje dotyczą "niewielkiej grupy osób".

Rodzice nie dostali 800 plus. Tusk komentuje

Całą sytuację skomentował premier Donald Tusk podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Szef rządu zapewnił, że każda rodzina otrzyma świadczenie w podwyższonej kwocie.

– Chcę zapewnić jeszcze raz, że każda polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze. Jeśli znajdzie się choć jeden przypadek, że ktoś dostał mniej niż powinien, wtedy otrzyma wyrównanie. Chcę uspokoić rodziców, którzy dostali mniej, że dostaną wyrównanie, jeśli doszło do urzędniczego nieporozumienia — powiedział premier. – Będę prosił o precyzyjne wyjaśnienie, bo to co usłyszałem od ZUS mnie nie satysfakcjonuje — dodał.

