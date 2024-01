Wiceminister o podniesieniu kwoty zasiłku pogrzebowego. „Będzie to znaczące..."

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS bądź KRUS przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Świadczenie ma częściowo rekompensować koszty pochówku. Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł. O podniesieniu świadczenia mówi się od lat, ale przełomu w tej sprawie nie ma. Być może nastąpi on w najbliższych miesiącach, co ma związek z faktem, że podwyżka zasiłku pogrzebowego była obietnicą wyborczą ugrupowań tworzących nową koalicję.

Wiceminister o podniesieniu zasiłku pogrzebowego

O podniesieniu zasiłku pogrzebowego mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreślał on, że "nikt tego nie kwestionuje, że za 4 tys. zł w Polsce nie da się nikogo pochować".

– Z tego powodu w kampanii wyborczej zarówno po stronie Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej pojawiał się ten postulat. Postulat jest zakotwiczony w umowie koalicyjnej, bo tam też przecież mowa o stworzeniu godnych warunków dla osób starszych po stracie małżonka, i to także dla nich byłaby podwyżka zasiłku pogrzebowego. Jest to niezbędne – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

– Pracujemy w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania – dodał.

Jaka podwyżka?

Jakiej wysokości zasiłku pogrzebowego możemy się spodziewać? Gajewski podkreślał, że „ustalenie tej kwoty jest przed nami". – Na pewno będzie to znaczące podwyższenie zasiłku pogrzebowego, takie które da szanse na sfinansowanie kosztów pogrzebu – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Gajewski wykluczył jednak podniesienie kwoty zasiłku do 8000 zł, czyli dwukrotne podwyższenie świadczenia.

O podwyżce zasiłku pogrzebowego mówili w kampanii wyborczej również politycy poprzedniej koalicji rządzącej. Gdy jednak wcześniej zwracaliśmy się do resortu rodziny i polityki społecznej w tej sprawie, zwracano uwagę, iż istnienie zasiłku pogrzebowego „nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego”. Ministerstwo wskazywało, że w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wymieniono tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę), a w innych jego kwota nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia).

– W związku z powyższym, należy przyjąć, że kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE, zwłaszcza tych o zbliżonym poziomie dochodów ludności – podkreślało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

