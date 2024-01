Akcjonariusze GPW odwołają prezesa. "Są lepsze momenty..."

5 lutego ma się odbyć walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Na wniosek ministra aktywów państwowych porządek obrad uzupełniono o uchwałę w sprawie odwołania prezesa warszawskiej giełdy Marka Dietla. Kolejna uchwała przewiduje powołanie nowego prezesa GPW. Walne zgromadzenie ma też zawnioskować do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na zmiany w składzie zarządu giełdy.

Szef GPW o możliwym odwołaniu

Statut GPW stanowi, że prezesa giełdy powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Dokonanie zmian w składzie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany wymaga jednak zgody KNF.

Dietl odniósł się do możliwego odwołania. W rozmowie z Bankier.pl stwierdził, że są lepsze momenty na takie decyzje. – Na przykład wygaśnięcie kadencji prezesa GPW. W moim przypadku nastąpi to za trzy lata, więc to odległa sprawa. Inną rozsądną datą byłoby wygaśnięcie mojej kadencji w zarządzie Federacji Europejskich Giełd, do którego dołączyłem jako pierwszy Polak, przedstawiciel GPW po 20 latach. Dobrze byłoby nie stracić tej funkcji – mówi szef GPW.

– Inny, jeszcze lepszy moment to wdrożenie nowego systemu transakcyjnego WATS na giełdzie, co planowane jest na przełomie 2024 i 2025 roku. To ważny temat dla całego rynku kapitałowego. Zobaczymy, co ostatecznie zdecydują akcjonariusze giełdy na WZA. Jeśli zostanę odwołany, przyjmę to z pokorą – dodaje.

Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1999-2008 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, a później w Krajowym Funduszu Kapitałowym. Warszawską giełdą Dietl kieruje od czerwca 2017 roku. Decyzję o jego powołaniu podjęto zdecydowaną większością głosów: 35 139 603 głosów za, 2 906 273 przeciw, przy 237 279 głosach wstrzymujących się.

Wybór Dietla przerwał pat

Wybór Dietla przerwał trwający kilka miesięcy pat, bowiem na początku 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy warszawskiej giełdy powołało na prezesa Rafała Antczaka, wcześniej odwołując z niego Małgorzatę Zaleską. Ów pat wynikał z braku zatwierdzenia Antczaka na nowego prezesa przez KNF, co ostatecznie zakończyło się jego rezygnacją.

W czerwcu 2022 roku akcjonariusze GPW ponownie wybrali Dietla na prezesa GPW.

