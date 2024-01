Były gwiazdor TVP stracił posadę. „Rozwiązana umowa"

O tym, że były dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) Jarosław Olechowski został doradcą zarządu w banku Pekao S.A informowała przed dwoma tygodniami Wirtualna Polska. Pekao to bank kontrolowany przez państwo (ponad 30 proc. udziałów należy do Polskiego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju). Tymczasem, jak wynika z ustaleń Business Insider Polska Olechowski stracił posadę w instytucji.

Olechowski poza Pekao

— Została z nim rozwiązana umowa w Banku Pekao. Obecnie jest już w okresie wypowiedzenia – twierdzi źródło portalu.

Pekao konsekwentnie nie komentuje spraw pracowniczych. Z ustaleń serwisu wynika, że Olechowski doradcą zarządu był mniej więcej od połowy zeszłego roku, czyli niedługo po odejściu z TVP.

Informatorzy Business Insider Polska wskazują, że choć były szef TAI formalnie był doradcą zarządu, to podlegał w pionie strategii bezpośrednio wiceprezesowi banku Piotrowi Zborowskiemu, człowieka byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Przesądziło wystąpienie premiera?

Informatorzy serwisu twierdzą, że decyzja o rozstaniu z Olechowskim zapadła po krytyce jego zatrudnienia przez premiera Donalda Tuska.

— Niewyobrażalne właściwie z punktu widzenia normalnych ludzi jest to, że pan Olechowski (...) ten, który odpowiadał za informacje, czytaj: propagandę i kłamstwa w telewizji publicznej, ten, który zarobił w 2023 r. z tytułu funkcji dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej 1 016 450 zł, a z tytułu umów cywilnoprawnych w tejże telewizji dodatkowe 407 625 zł brutto. 1,5 mln za organizowanie kłamstwa na skalę największą w polskiej historii. Ale w momencie, kiedy to koryto zostało od niego odsunięte… Wiecie, co robi pan Olechowski, gdzie się znalazł? W banku. Jest teraz doradcą zarządu w banku. Koledzy załatwili, koledzy, którzy jeszcze w tych bankach decydują. Jeszcze, przez chwilę, decydują – mówił 17 stycznia w Sejmie Tusk.

Kilka dni temu Wirtualna Polska ustaliła, że Olechowskiego zatrudnia też firma Enea Innowacje, należąca w całości do Enea S.A, kontrolowanego przez państwo koncernu energetycznego.

Choć Jarosław Olechowski rozpoczął współpracę w TVP w 2008 roku, rozgłos zyskał dopiero w 2016 roku, gdy władzę nad mediami publicznymi przejęli ludzie Prawa i Sprawiedliwość. Był wówczas reporterem „Wiadomości". W 2017 roku zastąpił Marzenę Paczuską na stanowisku szefa wiodącego serwisu informacyjnego TVP. W latach 2018-2023 kierował Telewizyjną Agencją Informacyjną. Z TVP odszedł w kwietniu zeszłego roku wskutek konfliktu z ówczesnym prezesem Mateuszem Matyszkowiczem.

