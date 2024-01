Sklepy nie chcą już zniesienia zakazu handlu w niedzielę? „Ludzie nauczyli się..."

W marcu minie sześć lat od wejścia w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Temat ten w ostatnim czasie wrócił, w związku ze zmianą ekipy rządzącej. Ugrupowania tworzące nową koalicję w większości opowiadają się za liberalizacją ustawy w tej sprawie, choć różnią się co do szczegółów.

Zakaz handlu w niedzielę zniesiony? Sklepy sceptyczne

Tymczasem okazuje się, że sklepy przez ostatnie lata zmieniły podejście do zakazu handlu w niedzielę.

– Nie cieszymy się z niedziel, otwarcie powiem, my do nich dokładamy – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Marcin Grabara, prezes Rossmann SDP. – Nikt nie chce pracować w niedzielę, bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie czy nie – dodaje.

Podobne opinie, choć nieoficjalnie prezentują przedstawiciele sieci spożywczych, podkreślając, że na przestrzeni ostatnich lat zwyczaje zakupowe Polaków zmieniły się i otwieranie sklepów w niedziele się nie opłaca. – Ludzie nauczyli się promocji w soboty i wtedy robią zakupy. Dla sektora to sprawa przegrana – mówi gazecie jeden z prezesów.

Centra handlowe chcą zmian

Zwolennikiem przywrócenia niedziel handlowych pozostają natomiast centra handlowe.

– Niedziele handlowe, nawet występujące sporadycznie, są zaraz po sobotach najmocniejszymi frekwencyjnie dniami w tygodniu, a to oznacza silną potrzebę wśród konsumentów – mówi Magdalena Chachulska, dyrektor operacyjna Neinver w Polsce, operatora sieci outletów Factory. – Powrót do handlu w każdą niedzielę byłby rozwiązaniem najbardziej klarownym dla wszystkich – dodaje.

– Jesteśmy otwarci na wszelkie formy złagodzenia zakazu. Przed jego wprowadzeniem zakupy w ten dzień robiło aż 75 proc. Polaków. To były dni, w których notowano największe obroty – przekonuje Jakub Jarczewski, rzecznik Metro Properties, zarządcy centrów handlowych M1.

Jarczewski zwraca uwagę, że przywrócenie niedziel handlowych „skutkowałoby wzrostem zatrudnienia w branży, zwłaszcza wśród studentów".

Polska Rada Centrów Handlowych szacuje, że zniesienie zakazu handlu w niedzielę spowodowałoby wzrost zatrudnienia nawet o 40 tys. osób, a także zwiększenie obrotów handlowych o ok. 4 proc.

Jak do przywrócenia niedziel handlowych podchodzą sami konsumenci? Wszelkie sondaże wskazują, że ok. 50 proc. Polaków chce powrotu do dawnych zasad, zaś ok. 30 proc. opowiada się za utrzymaniem obecnych przepisów. Przypomnijmy, że na mocy tych przepisów mamy w tej chwili siedem niedziel handlowych w roku. Najbliższa przypadać będzie 24 marca, na tydzień przed Wielkanocą.

