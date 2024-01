UPS zwolni 12 tys. pracowników. Władze mówią o rozczarowującym roku

Firma UPS poinformowała, że zamierza zwolnić 12 tys. pracowników. Jak zauważa BBC, to około 2,5 proc. globalnej siły roboczej firmy, która skurczyła się już od czasu pandemii, kiedy gwałtowny wzrost liczby zakupów online spowodował boom biznesowy.

Zwolnienia w UPS

Tak znaczącą redukcję etatów gigant branży kurierskiej tłumaczy faktem, iż słabsza koniunktura gospodarcza uderzyła w firmę. UPS w ostatnim czasie opublikował rozczarowujące prognozy sprzedaży na ten rok. Firma spodziewa się globalnych przychodów w wysokości od 92 do 94,5 mld dol. Byłby to wzrost w porównaniu z 91 mld dolarów przychodów, które firma odnotowała w 2023 roku, ale analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się przychodów w wysokości co najmniej 95,6 mld dolarów.

Dyrektor generalna Carol Tomé nie kryje, że rok 2023 był „trudnym i rozczarowującym rokiem”, a firma inwestuje w sztuczną inteligencję (AI), chcąc zwiększyć wydajność. Działalność UPS wzrosła do rekordowego poziomu w pierwszych trzech latach pandemii, wraz z eksplozją zakupów online. W 2022 roku sprzedaż firmy po raz pierwszy przekroczyła 100 miliardów dolarów. W zeszłym roku przychody spadły o 9 proc.

– Część tych wyników wynikała z otoczenia makroekonomicznego, a część z zakłóceń związanych z naszymi negocjacjami w sprawie umów o pracę, a także z wyższych kosztów związanych z nowym kontraktem – powiedziała Tome, podczas telekonferencji z inwestorami.

UPS liczy na to, że redukcja zatrudnienia obniży w tym roku koszty o 1 miliard dolarów (790 milionów funtów).

Kierownictwo UPS podkreśla, że większość zwolnień obejmie stanowiska kierownicze i dostawców.

