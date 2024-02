Kto zastąpi Obajtka na czele Orlenu? Faworyt jest jeden

Rada Nadzorcza zdecydowała w czwartek o odwołaniu ze stanowiska prezesa Orlenu Daniela Obajtka. – ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że "oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji", postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku – podał w komunikacie Orlen.

Kto zastąpi Obajtka na czele Orlenu?

Jeszcze przed decyzją Rady Nadzorczej, w mediach ruszyła giełda nazwisk możliwych następców Obajtka. Z ustaleń serwisu Business Insider Polska wynika, że największe szanse na prezesurę Orlenu ma Krzysztof Zamasz, obecnie członek zarządu Veolii w Polsce. Zamasz ma wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, działa w niej właściwie od początku swojej kariery zawodowej. W czasach koalicji PO-PSL był wiceprezesem Tauronu do spraw handlu (lata 2008-2012). Stamtąd przeszedł na stanowisko prezesa Enei, na którym pozostał do końca 2015 roku, czyli do czasu powrotu PiS do władzy.

— Faworyt nie oznacza, że ma to stanowisko w kieszeni, ale faktycznie jego nazwisko od kilku dni przewija się najczęściej w kontekście Orlenu — twierdzi informator portalu z kręgów rządowych.

Informator podkreśla, że premier Donald Tusk bardzo pilnuje, żeby nazwiska kandydatów nie wyciekały do mediów, a ich pojawienie się w przestrzeni publicznej może pozbawić pretendenta szans na prezesurę.

Powrót Krawca?

Wśród innych kandydatów na następcę Obajtka wymienia się również Jacka Krawca, który kierował Orlenem w latach 2008-2015, czyli za czasów poprzednich rządów PO-PSL.

Według rozmówcy Business Insider Polska, „czarnym koniem" wyścigu o fotel szefa Orlenu może okazać się Beata Stelmach, była wiceminister spraw zagranicznych (2011-2013), a wcześniej szefowa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Po odejściu z rządu Stelmach stała na czele m.in. koncernu GE na Polskę i kraje bałtyckie oraz producenta śmigłowców PZL Świdnik.

