Na co rodzice wydają 800 plus? Zaskakujący raport

1 kwietnia minie 8 lat od uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", który wraz z początkiem tego roku – w związku z waloryzacją – zamienił się w 800 plus. Na co rodzice bądź opiekunowie dzieci wydają te pieniądze? Odpowiedź przynosi raport CBOS „Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024", którego szczegóły podaje Personnel Service.

Na co rodzice wydają 800 plus?

Z raportu CBOS wynika, że większość środków z 800 plus „zjadają” zajęcia pozalekcyjne. Na takie zajęcia wysyła swoje pociechy blisko trzy czwarte Polaków.

Rodzice zadeklarowali, że w roku szkolnym 2023/2024 wydają średnio aż 629 zł na dodatkowe lekcje dla jednego dziecka miesięcznie, o 58 zł (10,1 proc.) więcej niż rok wcześniej. Mediana miesięcznego budżetu przeznaczonego na dodatkowe zajęcia w przeliczeniu na jednego ucznia jest sporo niższa i wynosi 339 zł.

W tym roku szkolnym aż 72 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia. Decyzja o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne jest głównie determinowana poziomem wykształcenia rodziców. Im jest on wyższy, tym większe są szanse, że dzieci skorzystają z tego rodzaju aktywności. Aż 92 proc. rodziców z wyższym wykształceniem finansuje dodatkowe zajęcia dla swoich pociech. Dla porównania opiekunowie ze średnim wykształceniem stanowią 70 proc., a z zasadniczym lub niższym – 43 proc.

Od lat wśród najpopularniejszych płatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży jest nauka języków obcych. Finansuje ją bądź zamierza sfinansować co drugi rodzic. To wzrost aż o 11 pkt. proc. w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego. Sporą popularnością cieszą się również zajęcia sportowe (42 proc.). Podium zamykają natomiast korepetycje i kursy przygotowawcze (29 proc.).

– Rozumiem potrzebę rodziców, żeby ich dzieci mówiły w obcych językach, uprawiały sport i podciągały się z przedmiotów, które ich interesują. Biorąc jednak pod uwagę to, jak dynamicznie będzie zmieniał się świat pod wpływem sztucznej inteligencji, eksperci są zgodni, że szkoły powinny przedstawić się na uczenie „czterech K”, czyli krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji oraz kreatywności. Na tego typu kompetencje warto też postawić szukając zajęć dodatkowych dla naszych dzieci – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Nie będzie kryterium dochodowego?

Od 1 lutego br. można składać wnioski ws. 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej", iż rząd nie zamierza wprowadzać kryterium dochodowego.

– Nie planujemy żadnych zmian w tym programie, nie toczą się w ministerstwie żadne prace, które miałyby na celu ograniczenie tego świadczenia. Jestem przywiązana do tej deklaracji, że nic, co dane, nie zostanie zabrane. A jeśli jakieś programy miałyby ulegać zmianom, to tylko na plus. Tylko tak, żeby w jakiś sposób udoskonalić system. Analogicznie jest, jeśli chodzi o inne świadczenia – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

