Niemcy. Prawie 50 firm od dziś testuje 4-dniowy tydzień pracy

W Niemczech wystartował dziś zapowiadany jesienią zeszłego roku projekt, w ramach którego 45 przedsiębiorstw i organizacji w pół roku przetestuje model 4-dniowego tygodnia pracy.

4-dniowy tydzień pracy w Niemczech. Pensja taka sama

Pomysłodawcą projektu jest firma doradcza Intraprenoer, która współpracuje z 4 Day Week Global. Organizacja ta przystąpiła do realizacji podobnego przedsięwzięcia w innych krajach.

Wśród firm, które biorą udział w projekcie 4-dniowego tygodnia pracy jest dostawca usług z branży IT, firma Nacura z Paderborn. – Dla nas liczyły się głównie dwie ważne sprawy: po pierwsze, uzyskanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a po drugie, utrzymanie i pozyskiwanie nowych pracowników – mówi Markus Noelker z zarządu firmy Nacura, cytowany przez Deutsche Welle.

Noelker podkreśla, że wśród wypróbowanie nowego modelu spotkało się z dużym zainteresowaniem pracowników firmy. Spośród 23 osób, jedynie dwie zdecydowały o pozostaniu przy dotychczasowym czasie pracy. Pojawiły się jednak obawy, czy uda się wykonać swoją obecną pracę w cztery dni oraz o to, czy „ktoś wyda więcej pieniędzy, jeśli w piątki zawsze będzie miał wolne".

Model pracy 100-80-100 (stuprocentowe wynagrodzenie, osiemdziesiąt procent czasu pracy przy stuprocentowej wydajności) – jak podaje Deutsche Welle – jest wspierany w Niemczech od strony naukowej przez Uniwersytet w Muenster. Uczestniczące w projekcie firmy mają możliwość wymiany doświadczeń i optymalizacji swojego modelu działania podczas comiesięcznych spotkań i wymiany opinii na czacie. Intraprenoer nie narzuca im żadnych rozwiązań i podsuwa im wyłącznie sam model 100-80-100.

W firmie Nacura dla potrzeb 4-dniowego tygodnia pracy utworzono cztery zespoły robocze, które pracują w różnym czasie: trzy zespoły pełnią dyżur od poniedziałku do czwartku, a jeden zespół – od wtorku do piątku. Dla firmy istotna była możliwość oferowania swoim klientom usług i wsparcia każdego dnia roboczego. Zespoły robocze zmieniają się i same decydują, który z nich ma pracować w piątki. Dzięki takiemu systemowi rotacyjnemu jeden z nich ma nawet czterodniowy weekend.

4-dniowy tydzień pracy jak home office?

Markus Noelker liczy na to, że 4-dniowy tydzień pracy przyjmie się na stałe, podobnie jak praca w trybie home office.

Organizacje i firmy biorące udział projekcie rozproszone są po całej Republice Federalnej (co trzecia znajduje się w najbardziej zaludnionym kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii). Ponad połowa z nich zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Najliczniej reprezentowaną branżą jest branża IT (14 proc.). W projekcie uczestniczą jednak również zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa przemysłowe (po 6 proc.).

Czytaj też:

Jak wspierać budowanie work-life balance pracowników?Czytaj też:

Morawiecki zapowiedział nowe świadczenie. Pieniądze za...nic