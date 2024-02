Sejm zajmie się nowym świadczeniem. Seniorzy mogą zyskać nawet 1700 zł

Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się m.in. obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej. Projekt ten został wypracowany w porozumienie ze związkami zawodowymi i Lewicą. Co istotne, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk podkreśla, że projekt ma poparcie resortu i są w budżecie zarezerwowane środki, by jeszcze w tym roku rent mogła zacząć obowiązywać. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej", szefowa resortu rodziny podkreśliła jednak, że "od chwili przyjęcia ustawy do wdrożenia przepisów może minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat".

Renta wdowia. Ile zyskają seniorzy?

W projekcie ustawy zaproponowano, aby wdowa, lub wdowiec mogli swoje świadczenie emerytalne (bądź rentowne) powiększyć o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku (85 proc. jego świadczenia) i 50 proc. swojego świadczenia.

Ile w praktyce mogą zyskać seniorzy? Wyliczeń w tym zakresie dokonał „Super Express". Przykładowo, jeśli wdowa zarabia przeciętną emeryturę kobiety z 2023 roku, czyli 2792,86 zł brutto, a renta rodzinna po mężu wyniesie 85 proc. jego świadczenia (przyjęto, że będzie to 3486,61 zł, gdyż przeciętna emerytura mężczyzny to 4103,07 zł), to kobieta otrzyma dodatek w wysokości 1743,30 zł. Łącznie z własną emeryturą wdowa dostanie w sumie 4536,16 zł brutto.

W drugim wariancie, gdy seniorka zdecyduje się na pobieranie połowy swojej emerytury (1396,43 zł) i całej renty rodzinnej (wspomniane 3486,61 zł), to otrzyma w sumie 4883,04 zł brutto świadczenia, co oznacza, że wariant ten jest w tym wypadku jest bardziej korzystny.

„Super Express" przypomina, że wysokość renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Przeciętna emerytura w zeszłym roku wynosiła 3364,42 zł, więc limit będzie wynosił nieco ponad 10 tys. zł.

