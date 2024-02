Bon senioralny tylko dla pracujących. Minister podaje szczegóły

Niedługo po utworzeniu rządu minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała uruchomienie bonu senioralnego. Ma być on formą wsparcia dla osób, które nie mogą zająć się bliskimi, a zarazem sposobem na organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych wymagających opieki.

Bon senioralny tylko dla pracujących

O szczegółach rozwiązania minister ds. polityki senioralnej mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową. – Bon senioralny będzie uzupełnieniem całego systemu wsparcia dla seniorów z myślą o usługach społecznych o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania. Aktualnie samorządy mogą przystępować do programów Opieka 75 Plus oraz Korpusu Wsparcia Seniora. W przeciwieństwie do nich będzie to rozwiązanie ustawowe zaadresowane do rodziny – podkreśla Okła-Drewnowicz.

– Bon będzie przysługiwał seniorowi w sytuacji, kiedy bliska osoba, która zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązana do opieki nad nim, jest aktywna zawodowo. Chcemy wesprzeć i odciążyć całą rodzinę w organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania seniora tak, żeby bliscy nie musieli ograniczać swojej aktywności zawodowej – dodała.

Wsparcie ma być realizowane w postaci usług opiekuńczych finansowanych z przyznanego bonu senioralnego. Będzie można nim opłacić np. wizyty osób mających ugotować posiłek czy posprzątać w domu.

– Bon nie będzie gotówką do dyspozycji seniora – pieniądze z bonu dofinansują usługi o charakterze opiekuńczym realizowane przez samorząd, ich katalog zostanie jeszcze uregulowany. Chodzi o to, żeby stworzyć pakiet systemu usług o charakterze opiekuńczym, tak żeby osoby będące w różnych sytuacjach miały możliwość skorzystania choćby z jednej z nich – wyjaśnia Okła-Drewnowicz.

Jaka wartość bonu?

W niedawnym wywiadzie dla Radia Zet, minister mówiła o przewidywanej wartości bonu senioralnego. – Osoby, które będą potrzebowały największej liczby godzin usług opiekuńczych, przewidujemy dzisiaj, że taki bon może być o wartości połowy minimalnego wynagrodzenia, ok. 2000 zł – powiedziała minister ds. polityki senioralnej.

