Podwyżki dla żołnierzy stają się faktem. Jest rozporządzenie MON

Żołnierze zawodowi otrzymają podwyżkę wynagrodzenia. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w tej sprawie.

Podwyżki dla żołnierzy

Jak wynika z dokumentu, żołnierze zawodowi w Polsce mogą liczyć na podwyżki od 15 do 25 procent.

„Proponuje się podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc., co powoduje wzrost uposażenia zasadniczego od 1040,0 zł do 2750,0 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrągla się do 100 zł)” – napisano w ocenie skutków regulacji przedstawionej przez MON.

W dokumencie poznaliśmy także szczegóły podwyżek z podziałem na stopnie.

dla oficerów starszych – od 15,2 do 20,8 proc., tj. od 1500 zł do 2750 zł;

dla oficerów młodszych – od 22,5 do 25,4 proc., tj. od 1600 zł do 1740 zł;

dla podoficerów starszych – od 20,3 do 22,3 proc., tj. od 1350 zł do 11420 zł;

dla podoficerów młodszych – od 21,2 do 25,4 proc., tj. od 1260 zł do 1440 zł;

dla szeregowych – od 20,8 do 23,3 proc., tj. od 1040 zł do 1170 zł.

Blisko 15 miliardów złotych na wypłaty

W dokumencie zapisano także kwotę, jaką Skarb Państwa rocznie przeznaczy na uposażenia żołnierzy. Przeznaczone na ten cel środki to 14,9 miliarda złotych. Zapisano także, że w wyniku zmian „wzrost przeciętnego uposażenia do kwoty 9253,25 zł, tj. wzrost o kwotę 1542,21 z ł”.

