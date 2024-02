Ślub, regaty, budowa kurnika. Co Polacy robią na L4?

Z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Pawła Żebrowskiego wynika, że w zeszłym roku organ skontrolował 461,2 tys. L4. Były to zarówno kontrole prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, weryfikacja przez lekarza orzecznika ZUS-u czy osoba na zwolnieniu jest nadal chora, jak i kontrole ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

ZUS zakwestionował prawie 30 tys. L4

Efekt? Zakwestionowano 28,9 tys. świadczeń chorobowych na kwotę 29 mln 273 tys. zł. Rzecznik ZUS przypomina, że instytucja ma obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego.

– Z tego powodu w ubiegłym roku obniżono wypłaty o 147 mln 677 tys. zł. Niższe świadczenie otrzymało 96,5 tys. osób. Skutki finansowe kontroli w 2023 roku wyniosły łącznie 176 mln 953 tys. zł – podaje Żebrowski.

Rzecznik podkreśla, że osoby które w niewłaściwy sposób korzystają ze zwolnień lekarskich, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami, czyli utratą prawa do świadczenia chorobowego za cały okres zwolnienia, a nawet zwrotu świadczenia, jeśli takowe zostało już wypłacone.

Co robimy na L4?

Mówiąc o osobach, które podczas kontroli L4 zostały „przyłapane na gorącym uczynku", Żebrowski wspomina dość niecodzienną sytuację: – Znany jest przypadek ubezpieczonej, która była na zwolnieniu i w tym czasie wzięła ślub oraz uczestniczyła w zorganizowanym przez siebie weselu.

Co jeszcze robimy przebywając na zwolnieniu? – Znamy również przypadek, że w trakcie zwolnienia ubezpieczeni brali udział: w pracach komisji wyborczej, w regatach, w pikiecie w urzędzie, jeden zbierał kalafiory z własnego pola, kolejny pomagał innej osobie przy budowie kurnika – wylicza rzecznik ZUS.

Nie zaskakuje już raczej fakt, że osoby przebywające na L4 udają się na zagraniczny wypoczynek czy remontują dom. Rzecznik ZUS wskazuje przykład mężczyzny, który wykonywał prace remontowe w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w związku ze schorzeniem kręgosłupa.

Gazeta.pl przypomina, że na wystawionym przez lekarza zwolnieniu znajdują się informacje, czy czy pacjent powinien leżeć, czy może chodzić. Zwolnienie L4 z kodem 1 – „zwolnienie leżące", oznacza nakaz przebywania w domu przez cały okres zwolnienia. Są jednak wyjątki, jak np. wyjście do lekarza, czy apteki.

