Wicepremier: Zawieszamy program „Laptop dla ucznia"

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas wspólnej konferencji prasowej z minister edukacji Barbarą Nowacką podkreślił, że program „Laptop dla ucznia" nie może być kontynuowany w takiej formule.

Gawkowski o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia"

– Dzisiaj zawieszamy program „Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program „Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony – powiedział Gawkowski.

Przetarg na zakup laptopów w ramach programu „Laptop dla ucznia" realizowano od października 2022 roku. Wicepremier przekazał, iż „wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych".

– Mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym – bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy – zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy okazji tego przetargu – zapowiedział szef resortu cyfryzacji.

– Nie będziemy nic ukrywali, tylko wszystko będziemy w tej sprawie ujawniali. Koniec z kłamstwami, opowieścią o tym, że program był dobrze przygotowany, pieniądze zabezpieczone – dodał.

Wicepremier podkreślił podczas konferencji, że są również „dobre informacje" i zapowiedział uruchomienie nowego formatu. Chodzi o program „Cyfrowy uczeń".

– Uzgodniony i w części już międzyresortowo omówiony był z panem ministrem finansów, panem Domańskim, który podobnie jak my, uważa, że takie programy powinniśmy kontynuować, ale robić to mądrze, zgodnie z prawem i bez perspektywy, która oznacza, że trzeba coś zgłaszać do prokuratury – podkreślił Gawkowski.

O bałaganie wokół program „Laptop dla ucznia" wicepremier mówił na początku tego tygodnia w wywiadzie dla TVN24.

– Bałagan i wielkie nieporozumienie, jeżeli chodzi o rozliczanie tego programu z 2023 roku. To jest najmniejsza pigułka o tym, co się wydarzyło. Pieniędzy nie było, wydawano je na kredyt, nie wiadomo, co się z nimi stało, jak je wykorzystywano. Nie wiemy, jakie laptopy kupowano i nie wiadomo, jaka była ich redystrybucja na sam koniec – mówił w „Rozmowie Piaseckiego" szef resortu cyfryzacji.

Czytaj też:

Sprzedasz tzw. laptopa dla ucznia? Grożą ci poważne konsekwencjeCzytaj też:

Gawkowski zapytany o „biblijną wpadkę”. „Powie pan do prezydenta: Judaszu?”