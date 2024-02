Morawiecki o strategicznym błędzie rządu w zakresie relacji z USA. Chodzi m.in. o atom

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w czwartek na Facebooku wpis dotyczący amerykańskich inwestycji w Polsce. – Budowa elektrowni atomowej i fabryki Intela w Polsce to strategiczne inwestycje naszego najważniejszego sojusznika i partnera militarnego – Stanów Zjednoczonych. To szanse, których – podobnie jak CPK – nie można zmarnować – napisał były szef rządu.

Morawiecki o strategicznym błędzie nowego rządu

Do wpisu Morawiecki dołączył nagranie, w którym mówi o „strategicznym błędzie” nowego rządu. – Zapinamy pasy. Media donoszą, że nie chcą fabryki Intela w Polsce, ale to nie koniec. „Rzeczpospolita” donosi, że rząd może postawić na budowanie sojuszu z Niemcami i Francją kosztem naszego sojuszu z USA. To strategiczny błąd – podkreśla były szef rządu.

– Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem militarnym. Dlatego rząd powinien jak najszybciej odciąć się od tych teorii, które szkodzą naszym relacjom z naszym najważniejszym sojusznikiem – dodaje.

W dalszej części nagrania Morawiecki podkreśla, że Amerykanie „byli pierwszymi, obok Polaków, którzy wsparli Ukrainę w wojnie z Rosją" i w USA "rozumieją najlepiej jak wielkim zagrożeniem dla świata jest ruski mir". – To Amerykanie przecież dysponują najnowocześniejszymi technologiami na świecie. To z USA będziemy, mam nadzieję, budować polski atom. A także chcemy, żeby amerykańskie firmy technologiczne inwestowały w Polsce na coraz szerszą skalę – mówi były premier.

– Potrzebujemy tej współpracy i wzajemnego zaufania dla naszego bezpieczeństwa i rozwoju – podsumowuje Morawiecki.

