Hołownia zapowiada ustawę ws. spółek Skarbu Państwa. Projekt jeszcze w tym miesiącu

– Chcemy, aby w projekcie znalazł się zakaz przekazywania przez członków rad nadzorczych i spółek Skarbu Państwa darowizn na rzecz partii politycznych. Do tej patologii nie może być powrotu — powiedział Hołownia, cytowany przez Onet.pl.

Hołownia o projekcie ustawy ws. spółek Skarbu Państwa

Hołownia odniósł się tym samym do punktu 13. umowy koalicyjnej między Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą, który dotyczył odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. — Członkowie rządu dopiero mierzą się ze skalą zniszczeń, którą zastaliśmy w ministerstwach i majątku państwowym. Naprawianie tego, co było psute przez osiem lat nie zajmie miesiąc — powiedział szef Polski 2050.

— Chcemy, żeby dzisiaj funkcjonująca rada do spraw spółek Skarbu Państwa była przebudowana i stała się komitetem nominacyjnym, którego kadencja będzie pięcioletnia, który będzie powoływane z udziałem rządu, ale będzie też zapewniała, że nie funkcjonujemy tylko w rytm zmian politycznych, jeżeli chodzi o majątek Skarbu Państwa — dodał.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że w projekcie ustawy jasno i precyzyjnie zostaną określone warunki, jakie powinien spełniać ktoś, kto chce być w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o przynależność partyjną i działanie.

– Sytuacja jest taka, że mamy wybitnych fachowców na rynku, którzy mogliby zająć się troską o majątek Skarbu Państwa, ale np. mieli jakiś związek z organizacją polityczną. Nie chodzi o to, by kogoś bezwzględnie wykluczać albo faworyzować. Chodzi o to, żeby wszystko było jawne, żeby nikt nie miał wątpliwości — przekonywał Hołownia.

Lider Polski 2050 nawiązał do dzisiejszej publikacji Onetu. Portal podał, że do rady nadzorczej Orlenu trafił prawnik prof. Tomasz Sójka, który w przeszłości organizował struktury Polski 2050. Hołownia poinformował, że Sójka złoży rezygnację. – Rozmawiałem z prof. Sójką i uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli złoży rezygnację – przekazał marszałek Sejmu.

