Waloryzacja ustalona. Ile wyniesie 13. emerytura?

Pod koniec zeszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

GUS podał, że wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w zeszłym roku wyniósł 1,1 proc. Z kolei w połowie stycznia poznaliśmy dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w roku ubiegłym. Wyniosły one odpowiednio: 111,4 (wzrost cen o 11,4 proc.) i 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.).

Ile wyniesie 13. emerytura?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku 12,12 proc. To oznacza, że od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie z obecnych 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Do takiej kwoty wzrośnie również 13. emerytura. Świadczenie przyznawane od 2019 roku ustalane jest właśnie na podstawie wysokości minimalnej emerytury. Wypłaty „trzynastek" zaplanowane są na kwiecień. Przysługują one wszystkim uprawnionym w stałej kwocie, bez względu na wysokość dochodów.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o 14. emeryturę. Świadczenie to – jak przypomina „Super Express" – może wynieść maksymalnie 2650 zł (ostateczną kwotę ustala rząd). W tym wypadku jednak na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których regularna nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę". W praktyce oznacza to, że „czternastka" zostanie pomniejszona dokładnie o tę kwotę, która przekracza kwotę 2900 zł brutto. Przy czym minimalna wysokość świadczenia, która może zostać wypłacona to 50 zł. Wypłata 14. emerytura planowana jest na na drugą połowę tego roku. W roku ubiegłym wypłaty nastąpiły we wrześniu, podczas gdy rok wcześniej był to sierpień, a w 2021 roku listopad.

Czytaj też:

Dlaczego waloryzacja niższa niż zapowiadano? Ministerstwo wyjaśniaCzytaj też:

13. i 14. emerytura w ciągu 2 lat nie znikną? Malag zdradza dlaczego