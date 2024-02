Są wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. Jest wzrost

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia br. według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 5,4 proc. Resort zwraca uwagę, że to o 0,1 pkt proc. mniej niż przed rokiem, jednocześnie przyznając, że w stosunku do grudnia stopa bezrobocia wzrosła o 0,3 pkt proc. Ministerstwo zwraca uwagę, że podobne wzrosty na początku roku miały miejsce również w latach ubiegłych i wyniosły: w 2023 r. 0,3 punktu proc., w 2022 r. 0,1 punktu proc., w 2021 r. 0,2 punktu proc., zaś w 2020 r. 0,3 punktu proc.

Wzrost stopy bezrobocia w Polsce. Resort tłumaczy

– Wzrost stopy bezrobocia na początku roku ma charakter cykliczny. Powodem wzrostu jest ustanie bądź ograniczenie aktywności zawodowej w branżach silnie związanych z warunkami pogodowymi, tj. w branżach: rolniczej, sadowniczej, budowlanej, turystycznej, organizacji imprez, etc. W tych segmentach gospodarki niemożliwym jest utrzymanie pełnego zatrudnienia przez cały rok, pracownicy podejmujący tu pracę w miesiącach cieplejszych, kiedy miejsca pracy są dostępne, mają świadomość, iż może być tak, że zabraknie zleceń zimą, a pojawią się dopiero na wiosnę. Jak co roku spodziewane jest ożywienie na rynku pracy na wiosnę, wtedy zaczynają być poszukiwani pracownicy sezonowi – podkreśla resort.

Z danych przedstawionych przez ministerstwo dowiadujemy się również, że w końcówce poprzedniego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,7 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 49,5 tys. osób, czyli o 6,3 proc.. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2024 r. było o 19,8 tys. (o 2,3 proc.) mniej bezrobotnych niż rok wcześniej. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 28,4 tys. (41,8 proc.) więcej niż miesiąc wcześniej i o 4,5 tys. (4,9 proc.) więcej niż w styczniu zeszłego roku.

Polska wiceliderem UE

Ministerstwo przypomina o najnowszych danych Eurostatu, z których wynika, że Polska pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według metodologii unijnego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w grudniu wyniosła w naszym kraju 2,7 proc. Niższym bezrobociem może się poszczycić jedynie Malta (2,4 proc.). Średnia unijna to 5,9 proc.

