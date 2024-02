Seniorzy otrzymają dodatkowe 5,5 tys. zł. Ustawa o świadczeniu honorowym już niebawem

W poniedziałek opublikowano na rządowych stronach założenia projektu ustawy o świadczeniu honorowym. By je otrzymać należy spełnić jeden warunek – ukończyć 100 lat.

Świadczenie honorowe w ustawie. Kto może liczyć na pieniądze?

Być może nie wszyscy wiedzą, ale takie świadczenie przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1972 roku na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów. Po co zatem ustawa? Twórcy projektu podkreślają, że „w obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych". Celem projektowanej regulacji jest unormowanie prawne wieloletniej tradycji oraz – jak podkreślono – zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

Zgodnie z założeniami projektu prawo do świadczenia honorowego przysługiwać będzie na dotychczasowych zasadach, niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego. W praktycy oznacza to, że pieniądze otrzyma każdy, kto ukończy 100 lat, nawet jeśli nie wcześniej nie pracował i nie ma w związku z tym uprawnień emerytalnych. Takie osoby będą jednak musiały złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia. Pozostali – tak jak do tej pory – będą otrzymywać świadczenie z urzędu.

Dodatkowe 5,5 tys. zł

Należy zaznaczyć, że świadczenie honorowe nie będzie podlegało waloryzacji, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości. Wysokość świadczenia zależy od ustalanej na początku marca kwoty bazowej, co roku jest ona podwyższana. Obecnie jest to 5540,25 zł brutto.

Warto podkreślić, że z roku na rok liczba osób uprawnionych do świadczenia honorowego rośnie. W zeszłym roku ZUS informował, że trafia ono do 2,9 tys. Polaków, podczas gdy jeszcze dwa lata temu było to 2,6 tys. osób, a w 2020 roku 2,2 tys. osób. Z prognoz organu wynika, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys., zaś w 2080 roku aż 124 tys.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie ustawy o świadczeniu honorowym jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale br.

