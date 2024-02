Zwroty z PIT będą niższe niż przed rokiem. Powód jest jeden

Z danych Ministerstw Finansów wynika, że po rozliczeniu PIT za 2022 rok, do podatników powędrowało w sumie ponad 27 mld zł zwrotów. Przedstawiciele resortu nie ukrywali, że tak rekordowa kwota to efekt Polskiego Ładu, reformy, którą – nie bez problemów – wprowadzono na początku 2022 roku. Zwroty pochodziły z ponad 15,7 mln deklaracji, a średnia kwota, którą wypłaciły urzędy skarbowe wyniosła 1715,45 zł. Czy rekordowych zwrotów możemy spodziewać się również po rozliczeniu PIT za 2023 rok? Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawia doradca podatkowy Małgorzata Samborska, w komentarzu dla Money.pl.

Rekordowe zwroty za 2022 r. Jak będzie tym razem?

Ekspertka przypomina, że zwrot podatku co do zasady przysługuje osobom, które mają prawo do ulg, z których skorzystać mogą dopiero w zeznaniu rocznym, albo przepłacili podatek w zaliczkach w ciągu roku. By dostać duży zwrot podatku, trzeba wcześniej dużo zapłacić, co oznacza, że na największy zwrot mogą liczyć ci, którzy w ciągu roku zapłacili dużo podatku w zaliczkach.

– W ubiegłym roku wiele było zwrotów, które wynikały właśnie z nadpłaconego podatku, bo w wyniku poprawek do Polskiego Ładu obniżono stawki PIT z 18 na 12 proc. A zatem ci, którzy nadpłacili podatek w pierwszej połowie 2022 r., po złożeniu zeznania rocznego dostali zwrot – podkreśla Samborska.

W 2023 roku nie było takiej sytuacji. Poza tym – jak przypomina ekspertka – w wyniku zmian w ustawie PIT rozszerzono krąg uprawnionych do składania różnego rodzaju oświadczeń w ciągu roku (mowa o nowej formule tzw. formularza PIT-2). W efekcie zleceniodawcy, managerowie na kontraktach, osoby na umowach o dzieło czy wieloetatowcy mogą w zaliczkach rozliczyć całą tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Samborska podkreśla, że wskutek tego podatek zapłacony w zaliczkach powinien być zbliżony do należnego za cały rok.

Podatnicy, którzy zdecydują się na złożenie zeznania drogą elektroniczną (np. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT), powinny otrzymać zwrot w ciągu 45 dni (przy tradycyjnym rozliczeniu czeka się nawet trzy miesiące). Z ubiegłorocznych statystyk wynika, że na zwrot średnio trzeba było czekać 19 dni, choć nie brakowało osób, które dostały zwrot już po jednym dniu.

