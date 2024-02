Polacy wypowiedzieli się ws. przyszłości CPK. Wyborcy koalicji podzieleni

Pracownia United Surveys w sondażu dla Money.pl zapytała Polaków, czy „projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego między Łodzią a Warszawą powinien być kontynuowany". Okazuje się, że większość respondentów jest na „tak". Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 54,9 proc. ankietowanych, z czego 37,4 proc. jest „zdecydowanie" za kontynuacją projektu CPK. Co piąty uczestnik badania (20,6 proc.) jest odmiennego zdania, z czego 15 proc. zadeklarowało stanowczy sprzeciw inwestycji. 24,5 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć".

Przyszłość CPK. Wyborcy koalicji podzieleni

Twórcy badania zwracają uwagę na podzielone opinie w sprawie przyszłości CPK wśród zwolenników obozu rządzącego. Za kontynuacją projektu jest 40 proc. ankietowanych, zaś 37 proc. przeciw. Niezdecydowanych jest 23 proc. badanych.

Zupełnie inne podejście w tej kwestii wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Aż 64 proc. badanych chce kontynuacji inwestycji, nikt nie udzielił odpowiedzi „raczej się nie zgadzam" lub „zdecydowanie się nie zgadzam". Niezdecydowanych jest natomiast 36 proc. respondentów.

Co ciekawe, największy entuzjazm w sprawie CPK deklarują zwolennicy Konfederacji i osoby niezdecydowane politycznie. Wśród tego grona suma głosów „za" to 73 proc. Przeciw było 7 proc., a niezdecydowanych 20 proc.

Budowa CPK była jednym z tematów wczorajszej Rady Gabinetowej, zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po spotkaniu prezydent wydał oświadczenie, w którym przyznał, że jego celem było „jasne określenie, że inwestycje – takie jak CPK, czy budowa elektrowni atomowej – mają dla Polski charakter fundamentalny”. – To była merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane. Co do samych inwestycji kontrowersji nie ma – są one potrzebne – powiedział prezydent.

Czytaj też:

Tusk mówił o CPK. Posłanka Lewicy wysłała interpelację i wystosowała apelCzytaj też:

Lasek o przyszłości CPK. „Nie ma dyskusji..."