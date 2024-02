47 tys. zł na elektrownię wiatrową. Rusza nowy program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił założenia programu Moja Elektrownia Wiatrowa. Jego celem jest wsparcie inwestycji w przydomowe elektrownie wiatrowe. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wiatraków ma wynosić 400 mln zł.

Moja Elektrownia Wiatrowa. Jaka wysokość dotacji?

Pieniądze z programu mogą trafić do prosumentów inwestujących w przydomowe wiatraki o maksymalnej mocy 20 kW i wysokości maksymalnie 30 m. Warunkiem jest produkcja energii na własne potrzeby. Dofinansowanie można otrzymać także na współtowarzyszący turbinie wiatrowej magazyn energii o minimalnej pojemności 2 kWh.

Urządzenia objęte dofinansowaniem będą musiały być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Dofinansowanie na przydomowe elektrownie wiatrowe będzie można otrzymać pod warunkiem wcześniejszego dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Dofinansowanie w programie Moja Elektrownia Wiatrowa będzie przyznawane w formie dotacji w maksymalnej wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu domowych elektrowni wiatrowych i magazynów energii. Dotacja na na domową turbinę nie będzie mogła być wyższa niż 30 tys. zł (maks. 5 tys. zł/kW), z kolei dotacja na magazyn energii nie będzie mogła przekroczyć 17 tys. zł. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej (maksymalnie 10 proc. kosztów kwalifikowanych).

Program Moja Elektrownia Wiatrowa jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego.

Beneficjent programu powinien wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i – w przypadku instalacji on-grid – posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Możliwe jest jednak także dofinansowanie na instalacje off-grid, czyli niepodłączone do publicznej sieci dystrybucyjnej.

Z udziału w programie Moja Elektrownia Wiatrowa wykluczy pozyskanie na daną inwestycję wsparcia z innych środków publicznych (z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej). Mikroinstalacja wiatrowa i magazyn energii objęte dofinansowaniem powinny być zlokalizowane na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której położony jest budynek mieszkalny.

Dofinansowania nie będzie można otrzymać na inwestycje realizowane na/przy budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, budynkach letniskowych lub budynkach gospodarczych. Dofinansowanie nie zostanie przyznane w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Beneficjent programu Moja Elektrownia Wiatrowa będzie zobowiązany do eksploatacji dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

Termin realizacji programu

Program Moja Elektrownia Wiatrowa ma być realizowany w latach 2024-2029. Podpisywanie umów ma być możliwe do końca 2028 r., a wydatkowanie środków – do końca 2029 r.

NFOŚiGW nie podał na razie daty startu naboru.

