Kto zastąpi Obajtka? Dwóch faworytów na prezesa Orlenu

Rada Nadzorcza Orlenu ogłosiła, że poszukuje prezesa Orlenu, jak również wiceprezesów ds. finansowych oraz zrównoważonego rozwoju. Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie, wykazać się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie m.in. umowy o pracę czy wyboru ewentualnie wykonywania działalności gospodarczej, a także mieć do najmniej 3-letni okres doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Kto nowym prezesem Orlenu? Dwóch faworytów

Zgłaszać można się do 1 marca. Rozmowy z wybranymi kandydatami planowane są w terminie 11-15 marca.

Z ustaleń „Pulsu Biznesu" wynika, że faworytów do stanowiska prezesa Orlenu jest obecnie dwóch. Są to Ireneusz Fąfara, były szef spółki Orlenu na Litwie oraz Krzysztof Zamasz, były prezes energetycznej Enei. Ten drugi jest kandydatem proponowanym przez ministra aktywów państwowych Borysa Budkę. Fąfara ma natomiast poparcie koalicyjnej Trzeciej Drogi.

Według gazety, osoba, która przegra rywalizację o Orlen, może być brana pod uwagę w rekrutacji w innych spółkach.

Od 7 lutego obowiązki prezesa Orlenu pełni Witold Literacki. Dwa dni wcześniej szefem koncernu przestał być Daniel Obajtek (wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej Orlenu).

Co dalej z Obajtkiem? Według Wirtualnej Polski otrzymał on od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego obietnicę pierwszego miejsca na podkarpackiej liście w czerwcowym wyborach do Parlamentu Europejskiego. Były prezes Orlenu miał propozycję przyjąć. Ewentualny start Obajtka w wyborach europejskich budzi kontrowersje wśród działaczy partii do niedawna rządzącej.

Czytaj też:

Po Orlenie i KGHM pora na PKO BP. Polityczna miotła czyści zarządy SSPCzytaj też:

„Mam czyste sumienie". Sasin o fuzji Orlenu z Lotosem